運輸局：將藍隧道及將軍澳跨灣大橋12月11日啟用　駕駛者免費使用

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車在即，運輸及物流局今日（14日）宣布，兩個項目將於12月11日同步啟用，並會於當日起，豁免使用將藍隧道及將軍澳隧道的收費，以方便市民外出。

運輸局指，土木工程拓展署及其承建商的工作處於最後階段，包括系統最後測試及相關演練工作，以及將軍澳隧道豁免收費的安排。



繁忙時間來往日出康地及觀塘市中心可節省20分鐘

運輸及物流局發言人表示，兩個項目啟用後，將可提供新的道路往來將軍澳和觀塘，以及東區海底隧道，早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心的行車時間最多可縮減約20分鐘。局方續指，將藍隧道為將軍澳隧道提供替代路線，啟用後可分流往來將軍澳的交通。

另外，政府會於通車當日起，豁免使用將藍隧道及將軍澳隧道的收費，方便市民外出。

運輸局指，土木工程拓展署及其承建商的工作處於最後階段，包括系統最後測試及相關演練工作，以及將軍澳隧道豁免收費的安排。土木工程拓展署亦正與不同部門及隧道管理公司為開通相關路段作好準備。

將軍澳跨灣連接路橫跨將軍澳灣,接駁將軍澳 -藍田隧道。(公益金提供)

在通車之前，連續兩年移師線上的「公益金百萬行」，將於11月20日（星期日）實體回歸至將軍澳跨灣連接路舉行，意味市民屆時可在將軍澳跨灣大橋正式通車前踏足大橋。

翻查資料，將軍澳跨灣連接路連全長約1.8公里，為附設有單車徑和行人路的雙程雙線分隔車道，是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，將連接將藍隧道和將軍澳第86區日出康城的環保大道，以應付將軍澳的預期交通需求。

至於將藍隧道，是連接將軍澳和市區的一條主幹道路，全長約3.8公里，其中約2.2公里為隧道，東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路。