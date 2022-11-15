將軍澳跨灣大橋設風速限制 風速40公里即禁行人及單車使用

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車將於12月11日同步啟用，後者為全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。大橋橫跨將軍澳灣，政府今日（15日）安排傳媒到場時，記者亦感受到陣陣海風。

運輸署助理署長（運輸項目）何偉基表示，當風速達到每小時25公里時，會發出警示，但仍可如常使用；到風速40公里時（大概三號風球的風力），則會封閉行人及單車徑，汽車則可繼續行駛，但與其他大橋相同，會按照風速而下調車速上限，甚至封閉。



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何偉基又指，橋上設有風速儀，根據數據，一年內大約有五至六天需封閉行人路及單車徑，但毋須暫停汽車行駛。他又指，假如天文台發出八號風球，行人路及單車徑都會封閉，不鼓勵市民外出。

當局今日安排傳媒參觀將藍隧道及將軍澳跨灣大橋。大橋長約1公里，寬度約36米，設有分隔車道、單車徑和行人道，車道與單車徑之間設有2.5米高的屏障分隔；靠近橋邊的行人路亦有1.5米高及向內傾斜的欄杆。

單車徑寬4米設24個泊位 行人路寬3.5米

根據土木工程拓展署的資料，單車徑寬4米，設有24個單車停泊位；行人路則寬3.5米，沿途有三個觀景台及長凳。現場所見，行人路已鋪上磚頭，單車徑的地面則為綠色，兩者有清析分隔，不過今日仍未見劃上單車方向標示。

另外，橋上的護欄雖然已安裝，不過用作固定的螺絲長短不一，螺絲帽亦未完全鎖緊。土木工程署表示，距離通車尚有一個月，會於通車前完成所有工程。

橋面風速40公里會封閉行人路及單車徑

大橋橫跨將軍澳灣，橋上可感受海風。何偉基表示，當風速達到每小時25公里，便會發出警示，提醒行人及踏單車人士不要長期逗留；到40公里時（大概三號風球的風力），便會封閉行人路及單車徑。根據運輸署資料，橋上有多個可變信息顯示屏，發放有關資訊。

何偉基續指，大橋設有風速儀監察風力，根據過往數據，一年內大約有五至六天需封閉行人路及單車徑，但毋須暫停汽車行駛，只會下調車速上限，風速未達致停駛。他又指，假如天文台發出八號風球，行人路及單車徑都會封閉，不鼓勵市民外出。

大橋每晚7至9時亮燈

大橋另一特點為其景觀燈光設計。土木工程署表示，大橋裝有節能的發光二極管射燈，將光線射到拱肋及主跨橋墩上。署方續指，每晚7至9時，大橋都會亮起彩色燈光，其燈光效果亦可按時演變。