被指披露律師會文件需紀律聆訊　張達明認為程序不公　求法庭覆核

香港大學法律學院首席講師張達明，被指於2020年任律師會理事期間，在未獲授權下公開律師會的內部文件。理事會通過對張的不信任動議，把事件轉交律師紀律審裁組。張質疑理事會的做法，就此提司法覆核，高等法院今（15日）處理司法覆核許可申請。張達明指，律師會偏離一般做法，涉程序不公，認為應先交另一委員會處理。律師會回應指，紀律審裁組可公平和公正處理事件，對張未有不公。法官稱將以書面頒布裁決，若批出許可，會於明年1月16日處理正式覆核申請。



理事在張缺席下提不信任動議

申請人張達明，答辯人香港律師會理事會。張達明的入稟狀稱，時任立法會議員郭榮鏗於2020年3月表示，已就紓困業界的措施聯絡律師會。律師會時任會長彭韻僖在刊物《會長的信》稱，郭未有「正式聯絡」。張卻率先把部份內容傳發予郭。其後理事會在張缺席下，通過對理事之一的張提不信任動議。此外，律師會於同年5月，就會內理事會選舉發新聞稿。張在其Facebook稱，新聞稿內容並非獲「全體理事通過」。

張達明指律師會要他作紀律聆訊的程序不公，要求法庭覆核律師會的決定。(朱棨新攝)

律師會指張違反保密責任

律師會理事會之後成立獨立小組調查，認為張作為理事，違反保密責任，理事會於2021年4月把兩件事件轉交紀律審裁組。張達明質疑，理事會未有把事件先交予調查委員會，或審查及紀律常務委員會，做法偏離已公開的政策和程序。

張稱原本可向委員會陳述

代表張達明的律師庭上指，律師會的做法涉程序不公，又認為法庭現階段亦可介入。張原可以在審查及紀律常務委員會作出陳述，令事件不用轉交律師紀律審裁組。

律師會的律師指張不滿轉交紀律審裁組，惟此事非最終決定，法庭不宜現階段介入。律師又強調，本案涉及違反保密責任，紀律審裁組可公平公正處理，強調對張未有不公。

案件編號：：HCAL529/2022