藍田康田苑、安田邨、葵涌和記新邨等13處污水陽性　3萬人須快測

為揪出隱性患者，環境保護署與渠務署續在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，政府今日（16日）表示，藍田安田邨、康田苑以及葵涌和記新邨等13處污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，因此房屋署及當區民政事務處將陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約三萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



政府指，因應以下各區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約三萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

葵青區 — 偉賢樓、名堂大樓、名德大樓、名賢大樓、和記新邨、建明樓、東寶樓、葵豐樓、鴻運樓及悅麗苑

觀塘區 — 安田邨、康田苑及康瑞苑

政府表示，市民如就使用快速抗原測試包有疑問，可瀏覽以下網頁連結www.coronavirus.gov.hk/rat/chi/rat.html。政府又指使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。

若快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，政府指可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。