漁安苑、顯田村及桃花源等7處污水呈陽性　政府派3萬套快測包

政府今日（15日）表示，南區及沙田區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉大圍桃花源第一期及第三期、大圍顯田村、鴨脷洲漁安苑等7幢屋苑。當區的民政事務處將會陸續向以上地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約3萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼11月15日 部份污水陽性大廈▼



污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高的屋苑包括：



1、南區 — 漁安苑

2、沙田區 — 顯田村、桃花源第一期及第三期、華莊、嘉徑苑及錦鞍苑

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。