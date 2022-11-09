東涌海堤灣畔、西灣河欣景花園等12屋苑污水陽性　3.5萬人需快測

政府今日（9日）表示，因應觀塘、離島及東區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以上地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約3.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。當中涉及12幢屋苑，包括觀塘富華閣、東涌海堤灣畔及西灣河欣景花園等。



▼11月9日部份污水呈陽性地點▼



政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。涉及的地點包括：

觀塘區 — 富華閣、曉光閣、曉明閣及曉華大廈

離島區 — 海堤灣畔

東區 — 麗灣大廈、興祥大廈、太順樓、太祥樓、太康樓、太富樓及欣景花園

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。