港欖球隊疑用錯版區旗　欖總：旗幟由看台支持者提供　他並無惡意

韓國亞洲七人欖球系列賽11月13日播錯國歌，誤把香港修例風波期間示威者常用歌曲《願榮光歸香港》當成香港隊的中國國歌播放。事件未平息之際，香港欖球總會被發現疑使用錯版區旗。



香港欖總今日（17日）最新回應指，參加所有國際比賽均會攜帶官方區旗，而涉事相片中港隊所持的區旗，是在韓國欖總通知港隊會在決賽及頒獎典禮上奏國歌時，由一名從香港到韓國支持港隊的支持者給予。香港欖總相信支持者提供這面旗幟並無惡意，並感謝他前往韓國支持香港隊。



香港欖總指，港隊參加所有國際比賽，均會攜帶官方區旗，而涉事相片中港隊所持的區旗，是在韓國欖總通知港隊會在決賽及頒獎典禮上奏國歌時，由一名從香港到韓國支持港隊的支持者給予。香港欖總相信支持者提供這面旗幟並無惡意，並感謝他前往韓國支持香港隊。

香港欖總引述《區旗及區徽條例》，條文提到「如有區旗或區徽的複製本並非與區旗或區徽完全相同，但其相似程度足以使人相信它就是區旗或區徽，則就本條例而言，該複製本被視為是區旗或區徽。」

韓國亞洲七人欖球系列賽11月13日除播錯國歌，香港欖球總會更被發現疑使用錯版區旗。據港隊在韓國亞洲七人欖球系列賽中的相片，港隊所持區旗中的紫荊花花瓣「較肥」，令之間距離較官方區旗為窄；而花瓣上紅色五角星的角度全部「企正」，與正版傾斜不同；花朵整體向右傾的幅度，比官方13度48分為大。