七欖播錯國歌｜港隊疑用錯版區旗　與官方設計至少三處不同

韓國亞洲七人欖球系列賽11月13日播錯國歌，誤把香港修例風波期間示威者常用歌曲《願榮光歸香港》當成香港隊的中國國歌播放。事件未平息之際，香港欖球總會更被發現疑使用錯版區旗。



根據港隊在韓國亞洲七人欖球系列賽中的相片可見，港隊所持區旗中的紫荊花花瓣「較肥」，令之間距離較官方區旗為窄；而花瓣上紅色五角星的角度全部「企正」，與正版傾斜不同；花朵整體向右傾的幅度，比官方13度48分為大。



《香港01》正就相關問題向香港欖總查詢。



港隊於韓國亞洲七人欖球系列賽中的相片中顯示，隊員所持的區旗疑為錯版。與政府網頁上的官方區旗設計比較，港隊相片中的區旗有至少三個不同之處：

1.紫荊花花瓣面積較大，右側「偏肥」，令之間距離較窄，與官方樣版不同；

2.花瓣上的五角星全部「企正」，最上三角向北，下方左右三角並列，與官方樣版中五角星全部傾斜不同；

3.花瓣末端的勾雖然都是順時針，但是官方設計為中心向右傾13度48分，錯版區旗右傾幅度較大；

除以上三處，錯版區旗也有較不明顯的分別，如花瓣上的紅色花蕊，比官方區旗較長及彎，而五角星也偏小。

條例列明可以接受相似程度較高區旗

《區旗及區徽條例》本訂明，不得使用破損的區旗、區徽，不得展示或使用破損、污損、褪色或不合規格的區旗或區徽。條例亦訂明，區旗必須按照法例附表所列規格製造，否則律政司司長可向區域法院申請禁制令，禁止製造不合規格的旗或徽；及向區域法院申請命令，沒收該等旗、徽及製造該等旗或徽所用的其他材料。

不過條例亦提到，「如有區旗或區徽的複製本並非與區旗或區徽完全相同，但其相似程度足以使人相信它就是區旗或區徽，則就本條例而言，該複製本被視為是區旗或區徽。」

東京奧運港隊、政府《基本法》電子版都曾出現錯版區旗

翻查過去資料，使用錯版區旗的情況十分普遍，包括去年東京奧運上，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，以及羽毛球運動員伍家朗的球衣上亦印上錯版區旗。

▼鄧俊文、謝影雪四強戰球衣亦是「錯版」▼



▼伍家朗穿上印有區旗的球衣出戰 惟區旗屬「錯版」▼



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另外，2017年期間，政府出版的《基本法》電子版本內頁中，區旗竟漏印其中一條紫荊花蕊的紅線；前特首林鄭月娥2016年以政務司司長身份訪問四川時，當地政府亦曾用錯體區旗的紫荊花圖案。