七欖播錯國歌｜亞洲欖總認無向韓國提供中國國歌　拆解出錯內情

11月13日在韓國舉行的亞洲七人欖球系列賽第二站香港對韓國決賽中，主辦機構誤把香港修例風波期間示威者常用歌曲《願榮光歸香港》當成中國國歌《義勇軍進行曲》播放，事件持續發酵。亞洲欖球總會 (Asia Rugby)今日（15日）指是韓國方面當日負責處理國歌的一名女實習生搞錯國歌，沒有不可告人動機，是單純的人為錯誤。



分析亞洲欖球總會 (Asia Rugby)及香港欖球總會的說法，還原今次出錯的原因，可歸納為兩個「想當然」若的禍，有關機構都以為會播放正確國歌。



亞洲欖總署理行政總裁Benjamin van Rooyen今日確認，由於韓國欖球總會7月時曾播放過正確國歌，故亞洲欖總以為韓國欖總已有相關歌曲檔案，Rooyen確認今次沒有再向韓國欖總提供中國國歌檔案。香港欖總的聲明則表示，由於10月底泰國舉行的系列賽中播放中國國歌，故香港欖總「想當然」（expected，預期）如港隊打進系列賽的每一站盃賽決賽的話，都將播放同一首國歌。



亞欖CEO確認港欖10月泰國賽事已提供正確國歌檔案

《韓國時報》 （The Korea Times）引述韓國站主辦方稱，有向各參賽隊伍要求提交其國歌版本供播放，但「未能取得」（failed to get）香港隊提供的中國國歌。

Benjamin van Rooyen今日在網上記者會中承認，香港欖球總會於10月泰國賽事中曾向亞洲欖總提供正確的國歌檔案。他指7月時在同一球場的比賽（十五人欖球賽），當時是播放正確中國國歌，因此亞洲欖總一方理解，韓國欖總有這首歌曲檔案，故這次沒有向韓國欖總提供國歌檔案。

Rooyen強調事件沒有惡意，只是單純的人為錯誤。至於事件是否與港隊有關？Benjamin van Rooyen則回應指，事件與香港欖總的任何球員或教練等都無關，又稱香港警方並未接觸他們，只接觸了香港欖總。

亞洲橄欖球總會臨時行政總裁Benjamin van Rooyen11月15日確認，播錯國歌員工是一名實習生，並形容他不認識世界政治。（亞洲橄欖球總會網頁）

香港欖總：「預期」每場決賽都播放泰國站時的中國國歌

根據香港欖總今日的聲明中表示，去年10月在韓國同一球場所舉辦的同一賽事，以及今年7月在同一球場所舉辦的十五人欖球賽，均是播放中國國歌《義勇軍進行曲》。而在今年10月23日，亞洲欖總賽事經理直接向香港教練團隊確認，若果香港隊在隨後的比賽中打進盃賽決賽，則應播放正確的國歌《義勇軍進行曲》。

香港欖總表示，10月底泰國舉行的系列賽中就播放正確中國國歌，故「預期」（expected）如港隊打進系列賽的每一站盃賽決賽的話，都將播放同一首國歌。香港欖總或亞洲欖總從未被告知，韓國欖球總會打算播放由互聯網自行搜尋的國歌或任何其他未經授權的國歌版本，而不是所確認的國歌。

根據文化體育及旅遊局今日引述香港欖總表示，10月時獲亞洲欖總確認一直沿用的中國國歌連結，以作為香港代表隊出席亞洲七人欖球系列賽各巡迴站比賽使用。

葉劉淑儀：三方欖球總會都十分疏忽

一直關注事件的立法會議員兼行政會議召集人葉劉淑儀表示，從事件看來，香港欖總，亞洲欖總及韓國欖總都十分疏忽，沒有重視播出正確國歌，反而讓「見習生」 播出一首在港被視為煽動反裂國家的歌曲，令人難以置信是無心之失， 實在十分使人失望。

▼11月6日 國際七人欖球賽港隊對壘日本及加拿大隊▼



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▼11月4日 香港國際七人欖球賽開鑼▼

