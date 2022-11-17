電機公司經理涉隱瞞與供應商的權益　騙取逾7千萬元　案押後訊

廉政公署昨日落案起訴一名電機公司前經理，涉嫌隱瞞自己和家人在一間供應商的權益，六年半內詐騙該公司向供應商發出逾1,300張電子零件採購訂單，總值逾7,000萬元。案件將於今(17日）在東區裁判法院提堂，控方申請押後案件至1月12日，以待索取法律意見及署方搜證，獲裁判官批准。被告獲准以1萬港元，以原有條件續保釋。



被告佘日榮（58歲，工廠工人），被控兩項欺詐罪。

控罪指，佘日榮分別於2010年9月2日至2014年6月5日、2014年1月1日至2017年3月7日期間，在香港，藉作欺騙，即隱瞞或沒有向德昌電機控股有限公司及/或其子公司，即德昌電機工業製造廠有限公司或德昌電機（香港）有限公司，披露他及/或他的家人在益騰企業有限公司的權益，並意圖詐騙而誘使該集團及/或其子公司(i）把益騰加人認可貨物供應商名單和保留在名單內，及(ii）向益騰發出採購訂單而導致益騰獲得利益，或該集團及/或其子公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案件編號：ESCC 2302/ 2022