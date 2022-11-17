58歲前經理涉瞞報權益呃7000萬元採購單　遭廉署起訴今提訊

電機公司德昌集團一名58歲前經理，涉隱瞞自己和家人在一間供應商的權益，於六年半內騙該公司向供應商發出逾1,300張電子零件採購訂單，總值逾7,000萬元。廉政公署昨（16日）落案起訴該名前經理兩項欺詐罪名，案件將於今午（17日）在東區裁判法院提訊。



廉政公署落案起訴一名男子涉兩項欺詐罪名。（資料圖片）

被告為58歲佘日榮。廉署指，案發時上市公司德昌電機控股有限公司及其子公司（合稱德昌集團）從事驅動系統製造和銷售業務。他於2006年加入德昌集團為助理經理，並於2015年晉升為經理，負責為集團採購電子零件及挑選合適的供應商。

被告涉嫌向公司隱瞞自己或家人在供應商的權益

廉署稱，根據德昌集團處理利益衝突的政策，僱員不得參與任何供應商或客戶的業務。此外，集團僱員須披露可能存在利益衝突的關係。不過，被告涉嫌於2010年9月至2017年3月期間，向公司隱瞞自己或家人在益騰企業有限公司的權益，意圖詐騙而誘使集團把益騰加入認可貨物供應商名單，及向益騰發出採購訂單。

廉政公署昨日（16日）落案起訴一名電機公司前經理，涉嫌隱瞞自己和家人在一間供應商的權益，六年半內詐騙該公司向供應商發出逾1,300張電子零件採購訂單，總值逾7,000萬元。案件將於今日下午在東區裁判法院提訊。

被告涉嫌核准益騰申請成為德昌的供應商

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，並發現被告涉嫌核准益騰申請成為德昌的供應商，根據記錄，被告與益騰唯一註冊董事兼股東是一名於2012年出生女童的父母。案發期間，德昌共向益騰批出逾1,300張電子零件採購訂單，並支付共逾7,000萬元款項。