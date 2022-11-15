廉署控分判商董事涉誇大運費　差額當「甜頭」　13萬元賄物流經理

廉政公署今日（15日）落案起訴豐榮物流有限公司董事，涉嫌誇大運費，將差額當「甜頭」，非法回佣逾12萬元人民幣（折合約港幣13萬元），行賄一間物流公司經理，以維持良好關係及獲取優待，涉多份外判物流訂單共值約170萬港元。被告已獲廉署准予保釋，將於周四（17日）在西九龍裁判法院答辯。



廉政公署今日（15日）落案起訴豐榮物流有限公司董事。（資料圖片）

被告廖觀明（54歲），為豐榮唯一董事兼股東，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條。他另被控一項串謀詐騙的交替罪名，違反普通法。

訂單共值約170萬港元

豐榮自2018年5月起受達通國際陸運有限公司委託為分判商，為達通母公司嘉里物流聯網有限公司的顧客提供跨境物流服務。嘉里物流另一間子公司一名經理負責判授物流訂單予分判商。

被告涉嫌於2018年6月至2021年5月期間，與其豐榮生意夥伴及上述經理一同串謀，使經理接受非法回佣逾12萬元人民幣以優待豐榮。

交替罪名指被告涉嫌於上述期間，與該生意夥伴及經理一同串謀詐騙達通，向達通偽稱豐榮付款單準確顯示運費，從而誘使達通向豐榮付款。案發時達通外判多份訂單予豐榮，共值約170萬港元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，調查發現被告涉嫌與上述人士串謀誇大豐榮付款單上的運費，及把逾12萬元人民幣的差額交予上述經理。