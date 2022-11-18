涉港鐵非禮女乘客　醫生稱自己不舉　震蛋用作治療

男醫生涉嫌在港鐵車廂內非禮少女，少女乘車途中覺臀部有震感，警方後來截停她身後的男子，並發現他下體貼了兩個黑色震蛋，睪丸位有個膠兜。案件今（18日）續審，就處理被告會面紀錄是否可呈堂的特別事項， 醫生出庭作供，解釋他因為不舉而使用震蛋治療，同意此乃「男人最痛」，故對警員笑他不舉感到尤其屈辱，直言當日在警署「留多一秒都接受唔到」，最後在非自願情況下簽署口供。



被告李永熙（29歲，醫生）被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車其中一節車廂內猥褻侵犯另一人，即女子X。

辯方指被告遭警員恥笑是否不舉

辯方早前反對被告會面紀錄呈堂，指警員搜查時，曾要被告露出下體數分鐘，並恥笑問他是否不舉。及後，警員為被告拍照紀錄，發現他睪丸有個膠兜後，稱：「嘩！仲有㗎！你早啲講啊嘛！」被告最終在非自願情況下簽署口供。

裁判官今就上述特別事項裁定表證成立，被告選擇出庭作供。他指，案發當日下午6時半左右在太子站月台等車期間，便衣警員12066麥江峰突然大力捉住其右手，高聲表示他涉嫌非禮：「嘩！你咁大膽嘅，大庭廣眾掂個女仔！」被告搖頭否認，麥便呼喝：「仲話冇？見到你做㗎喎！」

被告感到驚慌，麥為他的右手鎖上手扣，並從他身上檢取3部電話，然後猛力拉著手扣的另一邊，將他帶到車站警務室，令其手腕感到疼痛。

被告李永熙庭上承認不舉，並指震蛋是醫治勃起障礙用途。(資料圖片)

指警員其被告的醫生背景及案情 法官只會判守行為或社服令

被告憶述，他帶返警務室後，麥指喝他站好：「嗱！你而家係犯嚟！」並由下至上拉起他的風衣，令其陰莖外露，又以嘲諷語氣指：「嘩！你哋睇下，咁㗎喎。」其後有警員恥笑被告不舉，令他感到屈辱。麥又指若他合作，便可早點離開，以其醫生背景及案情而言，法官只會判守行為或社服令，另說：「大家都係專業，你尊重我，我就尊重翻你。」

麥之後解開手扣，要求被告坐下，警告他勿動，否則會再為他戴手扣。被告擔心麥會對他不利，解釋震蛋只是自用，沒有撞到人。麥便指他沒有悔意：「如果你俾我睇到悔意，法官會輕判。」

被告承認不舉 震蛋是用作醫治用途

被告續稱，他當晚7時遭帶返旺角警署，偵緝警員文旭熙稱要拍其下體紀錄，過程中曾著他除褲及「攞出少少個下體去影相」，又稱：「嘩！仲有㗎！你早啲講啊嘛！」拍攝完畢後，麥嘗試從被告下體檢取證物但不果，故叫他自行脫去。

被告形容，當日遭受暴力對待，受盡屈辱，只想趕快離開警署聯絡家人，坦言：「留多一秒都接受唔到，人都癲。」令他不自願地簽署口供。他在翌日凌晨12時才獲准打電話，發現其家人打了逾百次給他。

他直言，尤其對警員笑他不舉感到屈辱：「作為男人，不舉都係男人之恥。」他承認不舉，並有就此求醫，震蛋則用作醫治勃起障礙用途，又透露有文獻支持，同意其代表律師所指，不舉是「男人最痛」。

案件編號：WKCC 1235/2022