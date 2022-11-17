醫生涉港鐵非禮少女　事主覺臀有震感　被告遭搜身揭其下體有震蛋

男醫生涉嫌在港鐵車廂內非禮少女，少女乘車途中覺臀部有震感，警方後來截停她身後的男子，並發現該他下體貼了兩個黑色震蛋，控制器則放在兩側褲袋。醫生否認非禮，案件今(17日)在西九龍法院開審，辯方反對被告的口供呈堂，又指警員搜查時，曾要被告露出下體數分鐘，並用帶嘲諷語氣向同袍說：「嘩！你哋睇下，咁㗎喎。」又恥笑問被告是否不舉。



被告李永熙（29歲，醫生）被控於2022年4月15日，在一列深水埗站前往太子站的港鐵列車其中一節車廂內猥褻侵犯另一人，即女子X。

被告李永熙(前)否認一項非禮罪。(凌子淇攝)

事主X供稱，當日傍晚她與朋友在長沙灣站上車，並站在扶手柱旁，期間她感覺到左邊臀部中間近左方位置有震動，維持10多秒，直至到達深水埗站後才停止。X起初以為只是手機震動，不以為然，繼續玩電話。

X車程中3次覺臀部有震動感

車門關上後，她再次感覺到臀部相同位置震動約5至6秒，她感到不舒服，朝朋友方向踏前一步，轉身向後一瞄，發現一名身穿藍色風衣的男子站在其後，X下意識咒罵了一聲，但沒有望到男子外貌。其後該男子又在貼近，，她第三次感到臀部震動2至3秒。列車到達太子站後，她便下車，一名便衣警員上前表明身份，稱見到有人非禮她。

盤問下，X同意她當時並不知道是甚麼物件震動，事後才從警員口中得知是震蛋。她同意，該名男子沒有「郁嚟郁去」，亦無「頂嚟頂去」。

警員搜查發現被告下體貼了兩個震蛋

控辯雙方承認事實指，警員麥江峰當日曾為被告搜身，發現被告陰莖左右兩邊，各貼著一個內含電池的黑色震蛋，連接的控制器則放在兩側褲袋。

辯方反對被告錄影會面內容呈堂，指麥截停他後說：「嘩，你咁大膽嘅！」被告否認非禮事主，麥回應：「仲話冇？見到你做㗎喎！」其後麥為被告搜身，要被告露出下體數分鐘，並向同袍高聲嘲諷：「嘩！你哋睇下，咁㗎喎。」又恥笑問他是否不舉。

辯方指被告曾稱震動器為自用

辯方指，麥曾對被告說，若他合作便可早點走，又稱以其醫生身份，法庭不會判監，並說：「大家都係專業，你尊重我，我尊重你。」被告否認碰到他人，強調震動器只是自用，麥便說他沒有悔意。隨後警員為被告拍照時，要求他將下體露出一點及除褲，發現其身上有一個膠兜，稱：「嘩！仲有㗎！你早啲講啊嘛！」辯方指，被告在非自願情況下簽署的會面機率，故反對呈堂。

案件編號：WKCC 1235/2022