《正義迴廊》被指迫演員露點演出　已獲澄清　導演：冀問題解決

港產電影《正義迴廊》上映至今票房已破2,000萬元。不過昨日（18日）網上流傳一封「爆料信」，指劇組在拍攝現場臨時要求外籍及內地演員先後脫下乳貼及內褲，全裸進行拍攝。其後兩位演員均澄清信中內容並非屬實，而轉發「爆料信」的專頁今日（1９日）亦作出道歉。



導演何爵天今早（19日）到其中一間戲院出席《正義迴廊》的謝票場，他表示兩位演員都已先後作出澄清，希望問題經已解決，他又笑言向好的方向想，事件亦間接為電影宣傳，並認為不會因事件而影響到票房的走勢。



今早其中一場《正義迴廊》的謝票場繼續獲得觀眾支持，大部分門票均售出。（購票網站截圖）

港產電影《正義迴廊》上映後聲勢強勁，已破2,000萬票房。不過昨日（18日）社交媒體專頁「佔領流」轉發一封自稱「《正義迴廊》的工作人員」發公開信爆料，點名指責導演何爵天及其導演團隊，於拍攝現場臨時要求外籍演員Maria Smith及內地演員Jenny Suen先後脫下乳貼及內褲全裸進行拍攝。

隨後監製翁子光在社交媒體表示正了解事件始末，並貼出與Jenny Suen的對話內容，Jenny指：「真的是胡說八道，我們明明是事先講好的，沒有任何人逼迫過我，沒關係我幫你們澄清」，隨後亦貼出與外藉演員Maria Smith的對話，指有關鏡頭並非在強迫的情況下拍攝。

《正義迴廊》將於10月27日正式上映。《正義正迴廊》電影海報。（電影公司提供）

記者今早（19日）到其中一場《正義迴廊》的謝票場，該場次繼續獲得觀眾支持，大部分門票均已售出。導演何爵天在放映後的分享會表示，兩位演員都已先後作出澄清，希望問題經已解決，又笑言向好的方向想，事件亦間接為電影宣傳，指不擔心因事件影響票房走勢。主演的麥沛東亦表示見到早場的人數多，認為反應好。謝票場結束後，觀眾亦輪流與何爵天、麥沛東及蘇玉華三人合照。

至於轉發爆料信的專頁「佔領流」今早亦發文致歉，指「由於實在無法提供更實質證據，為免影響更多人，在此謹此道歉。」但在大約中午又再次發文呼籲同業站出來發聲。