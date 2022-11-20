港欖國歌風波︱陳國基斥荒謬促主辦交代　欖總須訂方案避免再發生

「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」（Rugby World Cup 2023 Final Qualification Tournament）上周日（11月6日）舉行香港對葡萄牙的賽事，精華片段播奏中國國歌期間，彈出的字幕誤寫為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG／NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。



政務司司長陳國基今日（20日）出席公益金新界區百萬行活動時表示，事件荒謬及不可思議，特區政府感到不滿，會去信世界橄欖球總會及亞洲橄欖球總會要求徹查及交代，並對有關方面的解釋感到不何置信。港府已要求香港欖球總會制定方案，如何令國歌、國旗等在交予主辦單位後能清晰表述，「唔能夠再有相同事情發生」，警方會循刑事方向調查事件。



陳國基。（夏家朗攝）

陳國基在公益金百萬行起步禮上表示，事件荒謬及不可思議，特區政府感到不滿，會去信世界橄欖球總會及亞洲橄欖球總會，強烈表達不滿及要求徹查並作出交代。他又指，對有關方面的解釋感到不何置信，認為主辦單位具經驗，卻發生有關事情，感到不可理解。

須清晰表述國歌 警方刑事調查

陳國基續指，已強烈要求香港欖球總會制定方案，如何令國歌、國旗等能清晰表述地交予主辦單位，並且「唔能夠再有相同事情發生」，政府亦已要求警方深入調查事件，當中是否有任何刑事成份，政府會繼續跟進事，當有調查結果會再作公布。

▼11月14日 亞洲七人欖球系列賽第二站韓國站播錯國歌▼



欖總引述國際欖球理事會：「圖像操作員」失誤

香港欖球隊繼早前在南韓參與「亞洲七人欖球系列賽第二站」期間，主辦機構將中國國歌誤播《願榮光歸香港》後，再被揭原來早已出錯。在上周日（11月6日）香港對葡萄牙的「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」（Rugby World Cup 2023 Final Qualification Tournament），當播奏中國國歌時，精華片段彈出的字幕卻誤寫為《願榮光歸香港》（GLORY TO HONG KONG／NATIONAL ANTHEM OF HONG KONG）。香港欖總補充，原來早於7月香港對戰湯加時，國際欖球理事會已犯同樣錯誤。

香港欖球總會表示，國際欖球理事會或其營運廣播或製作團隊沒有向任何港隊成員或管理人員查詢國歌的名稱，事發後已立即向國際欖球理事會查詢，國際欖球理事會解釋是「圖像操作員」的失誤，就此錯誤已向香港欖球總會致歉，並嘗試在其點播視頻和其他發佈的視頻中作出更正。