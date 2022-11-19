將軍澳跨灣大橋周日百萬行先行　區內8大好去處︰不止紅葉踩單車

將藍隧道及將軍澳跨灣大橋通車在即，兩個項目將於12月11日同步啟用。不過連續兩年移師線上的「公益金百萬行」，明日（20日，星期日）便在跨灣大橋舉行，屆時市民可率先在正式通車前踏足大橋。其實將軍澳不失為「周末好去處」，區內建有不少休憩設施，及多條景色宜人的山徑，適合市民趁著清爽的秋日，一家大細渡過愉快的假期。下文將介紹將軍澳區內8個周末必去景點。



11月20日2022公益金新界區百萬行路線圖。

▼11月15日晚 從山上望向將軍澳跨灣連接路夜景▼



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將軍澳跨灣大橋12月11日通車 准單車及行人踏足

即將在12月11日通車的將軍澳跨灣大橋，全長約1.8公里，為附設有單車徑和行人路的雙程雙線分隔車道，是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，將連接將藍隧道和將軍澳第日出康城的環保大道，以應付將軍澳的預期交通需求。

在通車之前，連續兩年移師線上的「公益金百萬行」，將於明日實體回歸至將軍澳跨灣連接路舉行，參加者可在將軍澳跨灣大橋正式通車前，率先踏足大橋。本屆路線長約6公里，步畢全程需時約1.5小時。

好去處一︰將軍澳南海濱長廊踩單車、賞日落

將軍澳南海濱長廊在2012年落成，連接調景嶺至到日出康城，沿途景色優美，可遠眺將軍澳跨灣大橋，以至鯉魚門海峽及柴灣一帶海域。長廊亦設有長約兩公里的單車徑，與行人路分開，路況更為安全，並建有多個洗手間及有蓋長椅，適合一家大細出遊。若市民不選擇踩單車，亦可在海濱長廊上散步或慢跑，黃昏更是欣賞日落及打卡的好去處。

將軍澳跨灣連接路大橋將於12月11日啟用，在橋上向北望，可看到將軍澳南的豪宅群。（夏家朗攝）

好去處二︰坑口文曲里公園賞「三醉芙蓉」

每逢秋天，坑口文曲里公園近觀景台一帶，將盛放有「三醉芙蓉」之稱的木芙蓉。據康文署轄下Facebook專頁「康文+++」的介紹，木芙蓉著名於「一日三變」由清晨時份開始，由乳白色或淡粉紅色，逐漸變至深粉紅色，最後傍晚時份則變為紫紅色。惟木芙蓉在香港的數量並不多，愛花之人實在不容錯過。

▼11月15日 俯瞰將軍澳跨灣連接路▼



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好去處三︰將軍澳寶康公園賞紅葉

近年市民常到元朗大棠觀賞紅葉，其實市區亦有「紅葉秘景」。位於寶琳的寶康公園，在將軍澳游泳池，與東華三院王余家潔紀念小學之間，有一條隱世花園小徑，每逢秋天兩旁的大花紫薇樹均轉為紅色，街坊閒時亦駐足觀賞。

好去處四︰全港首個女性友善運動場打卡兼打波

位於坑口的明德商場，早前經活化後成為全港首個女性友善運動場。籃球場中間以鮮艷漸變顏色像素的設計，從不同的角度可見到W或M字，代表Women（女性）及 Men（男性），圍欄上更刻有激勵字句，如「女兒當入樽」等。

場內更增設多個女性友善設施，包括鋼面鏡讓女生在運動前後整理儀容、增設掛袋勾放置隨身袋。

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好去處五︰漫步小夏威夷徑觀賞瀑布

小夏威夷瀑布位於將軍澳村後的石澗，內有多條瀑布群，統稱為「小夏威夷瀑布」。若從寶琳出發，約一小時便可到達的小夏威夷徑，沿途風景優美，被流水和綠蔭包圍，到達瀑布打卡後，更可遊覽昔日的水壩遺址。由於沿途以平路為主，路線不算複雜，為新手行山路線，來回只須約兩小時，適合市民在周末暫離鬧市，感受大自然風光。

好去處六︰魔鬼山炮台古堡睇軍事遺址

魔鬼山位於鯉魚門以北，港英政府逾百年前，在山上興建一系列軍事設施，並在1902年落成啟用，二戰後棄用從此成為軍事遺址。時至今日，荒廢的炮台及頹垣敗瓦的碉堡，為魔鬼山必到景點，市民在行山之餘，亦可體驗歷史文化。由將軍澳靈實醫院出發，只須3至4小時便可抵達油塘，為初級行山路線。

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好去處七︰將軍澳單車公園賞櫻

將軍澳單車館公園在2014年落成，以人工湖分隔開公園及康體設施。公園景觀優美，建有平坦的中央草坪。康體設施則包括極限運動場、露天劇場、緩跑徑、運動攀登牆、兒童遊樂場，長者健體園地和模型船池。此外，公園內種一批櫻花樹，春季時可打卡賞櫻。

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好去處八︰「放電」必去環保大道寵物公園

將軍澳環保大道寵物公園，佔地4,000平方米，為區內最大的寵物公園。由於鄰近將軍澳海濱，狗主可邊遠眺海景，邊與寵物盡情嬉戲。園內的設施齊備，共劃分為5個草地區域，亦設有狗廁所、狗糞收集箱、狗隻遊玩設施等；其寵物沖洗間更附有花灑、吹風機及淋浴間，相比其他寵物公園更為完善。

▼11月15日 將軍澳—藍田隧道搶先睇▼



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▼11月15日 將軍澳跨灣連接路大橋搶先睇▼

