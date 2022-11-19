將軍澳百萬行須知｜首踏將軍澳跨灣大橋　拒黃碼者　6公里迎海風

受疫情影響移師線上兩年的「公益金百萬行」，明日（20日）即將捲土重來，實體百萬行首炮路線更是下月啟用的將軍澳跨灣連接路，參加者率先踏上這條海上高架橋，迎接柔柔海風，全程6公里，行畢時間預計1.5小時。《香港01》明早將為讀者直擊。

天文台預計明日大致天晴，氣溫介乎23至28度，天公造美。公益金提醒參加者填妥及帶備健康申報表、出示快測陰性結果證明、步行證，輕裝上陣，並乘搭公共交通工具前往起點。此外，更呼籲參加者在活動期間，不得進行違法及違反《國安法》的行為。



▼11月15日 傳媒率先參觀將軍澳跨灣連接路▼



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11月20日2022公益金新界區百萬行路線圖。（公益金圖片）

明早8時起步 全程6公里預計行1.5小時

明天的新界區百萬行在早上8時起步，起點鄰近將軍澳寶邑路及寶順路交界，終點近將軍澳唐賢街新建道路的園境平台，其實就是來、回行一次將軍澳跨灣連接路，全程6公里，行畢時間預計1.5小時。如果坐港鐵的參加者，可選擇調景嶺站下車。行畢全程後，終點也是起點旁邊，亦即是調景嶺，市民有興趣可以到區內遊覽八大好去處。

將軍澳跨灣連接路連全長約1.8公里，為附設有單車徑和行人路的雙程雙線分隔車道，是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋。大橋對開是面向將軍澳海濱，另一面則遠眺小西灣。

▼11月15日晚 從山上望向將軍澳跨灣連接路夜景▼



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公益金提醒參加者，明天上午到場前要進行快測，以提供陰性結果證明、填寫並提交健康申報表及全程配戴口罩。進入場地要使用安心出行，並要檢查疫苗通行證始獲放行。

三類人士不准參加：強檢人士、密切接觸者、持黃或紅碼

百萬行不接受三類人士出席，包括正接受強檢人士及其密切接觸者、過去7日曾是新冠密切接觸者，以及疫苗通行證的紅碼或黃碼人士。

公益金提醒參加者明天百萬行的注意事項。（公益金Facebook圖片）

參加者不得進行違反《國安法》行為

百萬行向參加者提出的「重要事項」中，提到參加者不可穿著或攜帶任何內容帶有侮辱、恐嚇、歧視、宗教或政治成分的服飾、橫額、海報、標語牌、傳單、宣傳品及展示品。如參加者作出任何行為、行徑、或展示任何標誌、標語或橫幅惹起公眾憂慮或大會視為不宜，大會有權禁止其參加或繼續參與活動。

在活動期間，參加者必須遵從當值人員及相關當局的指示，及不得進行或企圖進行任何違反香港特別行政區法律及《香港國安法》的行為。參加者須自律，確保個人安全及不可危害他人。

2019年1月6日的百萬行，是在未通車中環及灣仔繞道舉行。該繞道在同月20日通車。（資料圖片）

實體行闊別2年多 中環及灣仔繞道通車前亦有百萬行

對上一次實體公益金百萬行，是2020年1月5日舉行的「港島、九龍區百萬行」，參加者有13,000人，以香港大球場為起點，香港仔郊野公園遊客中心為終點，之後因為新冠疫情和限聚令，已停辦實體百萬行，改為線上百萬行，即是在指定期間不限時間、地點和活動形式下完成步行10,000步，亦能籌得善款。

至於對上一次百萬行行經未通車的通道，就是2019年1月6日的中環及灣仔繞道，當時參加者有2萬人。

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路12月11日通車

政府日前宣布，將藍隧道及將軍澳跨灣連接路將於12月11日通車，連接將藍隧道和將軍澳第86區日出康城的環保大道，以應付將軍澳的預期交通需求。

至於將藍隧道，是連接將軍澳和市區的一條主幹道路，全長約3.8公里，其中約2.2公里為隧道，東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路。