百萬行｜參與者率先踏足將軍澳跨灣大橋　大讚體驗特別、景色好

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路將於12月11日同步啟用，今早（20日）公益金百萬行率先於將軍澳跨灣大橋舉行，記者連同大批市民，在大橋正式啟用前，率先走畢整條橋。



有將軍澳居民走畢全程後形容體驗特別，「無諗過百萬行可以喺度試行行車路」，並指在橋上的心情興奮，已期待通車多年。另一位市民則直言，橋上景色「very good」，行人路段可飽覽日出康城至調景嶺一帶景色，行車路亦可欣賞港島東區。



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將藍隧道及將軍澳跨灣大橋將於12月11日同步啟用。本屆「公益金百萬行」路線長約6公里，步畢全程需時約1.5小時，首批參與者大約早上8時於起點集合。

居住於將軍澳的陸氏夫婦，今早帶同兒子，三口子走畢全程6公里。陸太表示，過往都曾與丈夫參與百萬行，但認為今次體驗更特別，可率先行走自己區內的基建，「無諗過百萬行可以喺度試行行車路，所以都好特別」。

陸太稱，知悉大橋動工時，便一直期待通車，今日行走時心情興奮，只是陽光較曬。她解釋，將軍澳一直飽受將軍澳隧道塞車影響，「朝早返工一定預多半個鐘塞車」；有時亦會避免繁忙時段經過隧道，改乘港鐵。

不過陸生亦憂慮，由於大橋設有單車徑，日後或有更多區外人，於假日到將軍澳遊玩，令社區更擠迫。

另一位市民馮先生亦盛讚大橋，認為相當方便，尤其設有單車徑，不少同事指正式啟用後，會與家人到場踏單車。他又形容，行車橋面寬闊，「揸車應該爽快」。

大橋橫跨將軍澳灣，馮先生認為今日未算大風，但陽光較猛烈，「人行都少少攰，今日天氣相當好」。不過他亦大讚大橋景觀「very good」，行人路段可飽覽日出康城至調景嶺一帶景色，行車路亦可欣賞港島東區。

馮生本身亦是新巴城巴職員，他表示將開辦兩條行經將藍隧道的特快路線，即790及795線，假如日後愈來愈多乘客，會計劃開辦更多將軍澳路線。