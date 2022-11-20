警察招募日｜千人參加體驗日　證券女欲跳出舒適圈報考軍裝

香港警察學院今日（20日）舉行警察招募體驗日，有1,400人報名參與，最終有1,068人出席，警方收到399份即場投考申請。警方指出，截至今年10月底，本年度共有5,097人申請投考警隊，較去年同期稍為減少。



從事證券業的黃小姐今日參與體驗日，她希望成為警察能接觸及幫助到不同層面的人，亦可鍛鍊體能，「之前做開文職，想跳出舒適圈」，她的目標加入軍裝巡邏小隊，到更廣泛地區服務市民。



體能測試項目包括800米跑及4x11米穿梭跑。（洪芷晴攝）

1400人報名出席 235名人即場投考

警察招募組署理警司周紫彤表示，是次招募體驗日共有1,400名市民報名，有235人即場報名投考。截至今年10月底，本年度共收到5,097份申請，當中包括2,141份投考見習督察、2,956份投考警員，比去年同期5,163份申請，今年投考人數較去年同期稍為減少66人。

周紫彤又指，自去年5月開始，警方舉辦過4次警察招募體驗日，每次都會吸納過千市民參與，其中有230名投考者已經被取錄，部份正在受訓或已在前線執勤。

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展示新型「劍齒虎」裝甲車 新增互動劇場

參加者可以參觀各種設施及裝備，其中包括最新一代的「劍齒虎」裝甲車。體驗日設見習督察/警員投考工作坊及體能測試外，更新增一項親身體驗項目「互動劇場」，透過模擬一個交通意外現場，讓參加者了解警隊的不同部門，如交通部、特別部門、刑事偵緝等如何各司其職。

女投考者積極做義工 想做軍裝警

參加者黃小姐現年31歲，從事證券業，她希望投考警隊服務市民及接觸更多不同層面的人。她以往曾參與社區組織的義工活動，例如探訪獨居老人、派發防疫包給市民、以及到郊外清理垃圾。她希望成為警察能接觸及幫助到不同層面的人，亦可鍛鍊體能，「之前做開文職，想跳出舒適圈。」過往參加的義工活動多集中於局部地區，因此希望加入軍裝巡邏小隊，到更廣泛地區服務市民。

大專生想「型」 希望考特警

另一名參加者為21歲的黃先生，現正修讀旅遊與款待科大專課程。他的父親為一名退休警察，希望兒子亦能加入警隊。他參加完體驗日的部門展覽，發現警隊部門原來很多元化，希望成為一名特警，因為覺得很有「型」。部門展覽中介紹了不同警隊角色，包括前線部門、交通部、警區刑事偵緝單位、警犬隊、水警及機場特警組等。

此外，30歲、從事銷售業的參加者馬先生認為警隊工作具挑戰性，以加入反恐部隊為目標。他認為最具挑戰性是高體能的要求，而他過往每周有2至3日會去跑步及舉啞鈴來鍛鍊身體。他指會在接下來備考警隊的日子，計劃每周的4至5日進行以跑步為主的訓練以加強體能，亦會熟讀基本法及國安法。

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警方晚上補充，鑑於過往的體能測試工作坊深受參加者歡迎而迅速額滿，招募組今次特別加開場次，分別於昨日（19日）及今日各舉行三場工作坊。一如上次體驗日，今次同樣設有「體能測試．試當真」環節，參加者可在體能測試工作坊了解及親身體驗入職體能測試的四個項目，包括800米跑、四乘十米穿梭跑、立定跳高及手握肌力測試。若參加者順利通過四項入職體能測試，相關成績三個月內有效。

今次體驗日有1,068人參加，並收到399份即場投考申請，分別有90份見習督察職位，237份警員職位及72份輔警警員職位，投考人包括本地及海外大專院校的學生及在職人士。