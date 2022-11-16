警設「洗黑錢專家」助執法　「星火案」主管：眾籌不符目的即違法

警務處今年10月新成立自願兼任職務隊「洗黑錢專家」，以加強警隊打擊洗黑錢能力及效率。反修例波風期間，警方曾以「洗黑錢」罪拘捕眾籌平台「星火同盟」成員，有份調查「星火」案的洗黑錢專家組副主管鄒祥有指出，任何眾籌目的與用途不符，即屬犯罪，當使用已知犯罪得益，已經干犯洗黑錢罪；至於捐款市民，除非有意圖協助犯法，否則不會因為捐款而誤墮法網。



警務處洗黑錢專家組副主管鄒祥有（右）指出，市民如使用明知的犯罪得益，便有機會觸犯洗黑錢罪；洗黑錢專家組成員鄢曉宇（左）表示，今年首9個月有17宗虛擬資產洗黑錢案件。（歐嘉樂攝）

洗黑錢專家組副主管：個案減少但複雜性增加

警務處洗黑錢專家組副主管、財富情報及調查科財富調查組警司鄒祥有表示，警方在2020年錄得1,090宗洗黑錢案件，2021有865宗，今年首兩季接獲354宗。他指雖然案件宗數有所下跌，但隨着科技發展，案件的複雜性增加，牽涉不同銀行戶口、虛擬貨幣戶口等，嚴重性亦不低。

警務處洗黑錢專家組副主管鄒祥有指出，市民如使用明知的犯罪得益，便有機會觸犯洗黑錢罪。（歐嘉樂攝）

處理明知犯罪得益即屬洗黑錢

近年網上眾籌成為趨勢，政府明言將作出規管。警方曾以涉嫌洗黑錢罪，拘捕眾籌平台「星火同盟」成員，法庭亦頒令充公7,000萬籌款。

負責調查「星火」案的鄒祥有表示，任何線上線下的籌款活動都應該依法進行，本港法例清楚列明，任何人明知或有合理理由相信任何財產全部或部份、直接或間接代表任何人的犯罪得益仍處理該財產，即屬干犯洗黑錢罪。

以往眾籌案件，往往以籌錢為借口，但與公開用途完全不相同，甚至用作購買私人財產，用作買車、買樓、找卡數，某程度上已屬違犯法例，涉及欺詐或盜竊罪，當你去處理呢啲犯罪得益，就係觸犯洗黑錢定義。 警務處洗黑錢專家組副主管鄒祥有

捐款市民如無犯罪意圖不會墮法網

鄒祥有提醒市民捐款時要了解籌款組織目的、用途及細節，如發覺團體組織缺乏相關資料「籌唔夠又搵借口再籌」，市民便需要提高警覺。他指如果捐款人沒有意圖協助犯法，亦沒有任何違法行為，相信不會因為捐款而誤墮法網。

不論任何形式籌款，最重要係你知唔知係黑錢，你有無合理原因相信嗰啲係咪黑錢，一般市民喺正常、真正籌款活動作出公益及無違犯法例下，呢啲捐錢或收錢活動係唔會觸犯法例。 警務處洗黑錢專家組副主管鄒祥有

洗黑錢專家組成員鄢曉宇表示，今年首9個月有17宗虛擬資產洗黑錢案件。（歐嘉樂攝）

首9個月17宗虛擬資產洗黑錢案件

全球虛擬貨幣發展熾熱，警務處洗黑錢專家組成員、網絡安全及科技罪案調查科警司鄢曉宇表示，今年首9個月有17宗虛擬資產洗黑錢案件，整體涉及虛擬資產騙案共有1,663宗，涉款超過11億元，主要來自投資騙案及社交媒體騙案，分別有972宗損失5.7億元及445宗損失2.9億元。警方在2021年3月新設加密貨幣止付機制，截至今年9月獲得1,566宗請求，涉款17億元，成功攔截當中4,850萬元，警方會繼續與國際執法單位作情報交流，打擊跨境洗黑錢活動。

洗黑錢專家組現有25名成員，主管及副主管下有3名警司、7名總督察及15名高級督察與督察，成員具備法律、會計等專業資格，經兩周專業課程訓練，成員會協助前線調查洗黑錢案，以加強警隊打擊洗錢能力及效率，亦會在法庭審訊中提供專家意見。