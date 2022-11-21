李家超確診｜曾與習近平挽手　何栢良：快測陰性傳人機會微乎其微

行政長官辦公室今日（21日）公布，特首李家超昨日從泰國回港後，新冠核酸檢測結果為陽性。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目上表示，難以判斷李家超何時受感染，但計算潛伏期估計於泰國受感染機會較大，被問到會否對同行人士、包括曾挽手的國家主席習近平帶來風險，何栢良指，快測陰性人士即使有傳染性但病毒量低，陽性前2至3日傳人機會微乎其微。



APEC峰會：香港特首李家超（右二）坐在中國國家主席習近平（右三）與印尼總統佐科維多多（右一）的中間，加拿大總理杜魯多（左一）與習近平的中間則是智利總統博里奇（Gabriel Boric）（Twitter@APEC 2022 Thailand）

何栢良今日接受商台《在晴朗的一天出發》訪問，被問到特首回港後確診，會否令政府收慢放寬措施，維持入境核酸檢測？何栢良指出，相信政府會有所考慮，而當中考慮因素並不單純醫學角度。

泰國總理巴育歡送各國領袖時，直播畫面見到遠處，習近平主動挽著李家超手臂，一直交談並行離場。（APEC直播截圖）

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何：新冠已成風土病，本土存有大量個案

何栢良指，現時本港每日入境個案數目佔整體比不大，即使採用核酸檢測會比抗原快測早一兩日驗出陽性，但相信影響不大，相反，如果本港在防重症免疫屏障前題下，入境核酸可取消。他續指，即使有個案流入社區，但新冠已成風土病，本土存有大量個案，認為「感染風險同外邊返嚟感染無分別」。

他強調，從公共衞生角度出發，個別高風險人士適合入境核酸，例如60歲或以上人士及兒童，尤其未完成疫苗接種人士，便有需要及早找出，以提供醫學需要。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

確診24小時前或有機會傳人

至於推斷李家超何時受感染，何栢良指難以判斷，但相信不是回程機上「中招」，而Omicron變異株潛伏期1至3日，才有機會上於呼吸道檢測出陽性，估計比較大機會在泰國受感染。

至於國家主席習近平曾與李家超挽手近距離接觸，會否帶來風險？何栢良表示，相信國家及香港有一套措施處理，「快測陰性人士，即使有傳染性但病毒量低，若在確診24小時前或有機會傳人，但陽性前2至3日傳人機會微乎其微。」