習近平離場挽李家超手臂　未獲正式接見？李：匆匆會議按時間安排

特首李家超一連三天在泰國曼谷出席APEC領導人會議及相關活動，期間曾與國家主席習近平交談，他指自己向對方問好、並匯報了香港最新情況，充分感受到習近平對香港的關心，習亦鼓勵他持續努力工作。對於未獲正式接見會否失望，李稱會期緊湊各領導人都有不同安排，自己與其他領袖會晤都要爭取，「時間限制，每個領袖想做、可以做嘅事情都要按時間許可安排。」



攀談時王毅動作惹猜疑？

李：王認為落實「一國兩制」符合國家要求

李家超前日（17日）到曼谷機場迎接習近平，期間雖無正式會談，但兩人相鄰而坐，會場內外不時有交流，今日峰會結束離場時，習近平輕拍特首李家超的手臂，並挽著他手臂離場，下午（19日）李家超也前往送機，被問到習近平對自己有否具體囑咐，他則未有正面回應。

至於昨天會場內出現一幕，李家超主動向外長王毅攀談，期間王被拍攝到有比較大的手部動作，有傳媒解讀為示意李家超回座。李被問及事件時，現場傳出笑聲，李笑著回應，「與不同領袖交談細節不一一交代，王毅國務委員好關心我所提的事，鼓勵我哋嘅工作，認同香港在依法施政方面，落實『一國兩制』所作的工作係符合國家要求。」他又指，曾與對方講述香港發展情況，王表示支持香港。