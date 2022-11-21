疫情．11.21｜新增7286宗確診　614宗輸入個案　多11名患者離世

香港疫情正呈反彈之勢，衞生署衞生防護中心昨日（20日）公布新增7,736宗確診個案，相隔三日再次回落至8,000宗以下。



醫務衞生局上周四（17日）公布，由今日（21日）起，撤銷由海外地區或台灣抵港人士在抵港後第四天及第六天的強制核酸檢測要求，即只需要在抵港當日在機場進行「檢測放行」，以及在抵港後第二天進行核酸檢測，總共兩次，但抵港人士仍然需要在抵港後每天進行快速抗原測試，直至第七天。



今日疫情概要：



-增7,286宗確診，連續兩日回落至8,000以下水平。

-輸入個案614宗，再創第五波疫情以來新高。佔整體個案比率8.43%；相比同日16,900名機場入境人數，比率則為3.63%，七日平均比率是3.86% 。

-留院人數再創新高，現時共有2,511名確診病人留醫，新增留醫病人對比留醫病人總數為12.2%。

-新增11名患者死亡，7日平均死亡率為0.13%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,610人。

【21:12】醫生濫發免針紙事件後，政府修例賦權醫務衞生局局長可廢除免針紙。立法會今日（21日）舉行與預防及控制疾病相關的附屬法例小組委員會，議員江玉歡問到受影響市民的申訴途徑，醫衞局局長盧寵茂強調，市民應循「醫學申訴」，而不是「法律申訴」。

【21:06】政府今晚（21日）公布最新強制檢測名單，共70幢大廈上榜，比昨日（20日）多出26幢。中不乏豪宅及中產屋苑，包括中半山豪宅地利根德閣 2 座、九龍塘豪宅畢架山峰5座、荃灣海之戀7座、馬鞍山迎海．駿岸7座、大埔雲滙1座等。上榜大廈中，有3處共3幢大廈因污水樣本呈陽性被納入強制檢測公告。

公告列明任何人在11月15日至21日曾在名單上大廈身處超過兩小時，須於明日或後日（22日或23日）前往進行核酸檢測。

【19:26】國泰航空今日（21日）向員工發信，合資格駐港員工平均底薪將增加3.3%，並獲發相當於一個月底薪的特惠金。有國泰機師向《香港01》表示，2020年大裁員時大幅劏減一半薪酬，現時加薪幅度多10倍都未及當時水平，「我隻雞無得食，你淨係畀豉油我。」他又指，國泰近日提高機師獲取「加班錢」的門檻，每月需要更多飛行時數才可獲「加班錢」，批評是變相減薪，現時3.3%的加薪幅度，大約只能抵消其影響。



香港航空機組人員協會（HKAOA）主席Paul Weatherilt表示，對於部份機師而言，即使加薪3.3%，但整體薪酬仍會因為「加班錢」減少，而下降約9%，形容是向機師掌摑（a slap in the face）。

【18:55】立法會秘書處公告，金融服務界議員李惟宏在新冠病毒快速測試呈陽性，現正居家隔離。

【17:06】立法會立法會政制事務委員會今午（21日）討論港府就《公民權利和政治權利國際公約》，向聯合國人權事務委員會提交的報告。會上多位議員批評人權事務委員會的指責是破壞憲制秩序，對香港現況陳述失實。

政制及內地事務局長曾國衞表示港府除透過駐外經貿辦事處說好香港故事外，各高層官員亦會透過出訪澄清外媒對港的抹黑，他舉例指特首李家超無畏於疫情，出訪泰國後確診，只為說好香港故事。

【16:54】政府今日（21日）表示，屯門區、觀塘區及東區多個地點的污水樣本對新冠病毒呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該些地區的處所可能有隱性患者存在，當局將向居民、清潔工等派發合共約4萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

11月21日公布污水樣本呈樣性地區：



【16:14】臨近聖誕，不能出國滑雪亦可在港探索景點，旅遊發展局第四輪「賞你遊香港」第二批行程，提供約170個精心設計的行程，市民於合資格實體零售或餐飲商戶消費滿港幣800元，即可免費參加本地旅行團，或付費參加約數十至200元的本地尊尚旅行團。第二批行程報名日期由明日（22日）上午10時至明年2月27日下午5時，最快本周六（26日）可以出發。

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【17:12】行政長官辦公室表示，特首李家超感謝社會各界對他的關心，他今日下午輕微發熱，喉嚨有些痛楚，雖然有點疲倦，但大致情況可以，醫生已處方口服藥。隔離期間，李家超會在家工作，按需要以視像出席會議，不會作署任安排。他原定親身出席的公開活動將由其他官員代為出席或另作合適安排。

衞生署衞生防護中心已就陪同行政長官出訪泰國的八名行政長官辦公室職員進行評估。其中，行政長官辦公室主任葉文娟及行政長官私人秘書杜潔麗曾除下口罩與行政長官一同參與較長時間的會議或近距離一同用餐，被衞生署衞生防護中心界定為密切接觸者，正按指引進行家居檢疫。她們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果為陰性。

其餘六名隨行職員不被列為密切接觸者，無須進行家居檢疫，可返回辦公室工作。他們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日進行快速抗原測試的結果亦為陰性。他們將按抵港人士的檢測要求，每天進行快速抗原測試，及在抵港第二天接受核酸檢測。

行政會議明日休會，會議前會見傳媒的環節不會舉行。

【16:46】新冠肺炎疫情反彈，本港今日（21日）新增7,286宗確診，個案數字連續兩日回落至8,000以下水平。當中輸入個案突破600宗，達到614宗，再創近期新高。但機場入境人數亦高達16,900人，因此確診比率僅佔3.63%。另外，本港今增11人死亡，累計死亡人數為10,610人。

【13:35】特首李家超上周展開任內首次外訪行程，昨日（20日）結束四日三夜泰國回港後，新冠核酸檢測結果為陽性。記者整理及回顧李家超在當地的活動及已發布的公開相片，他曾多次出席沒有佩戴口罩的活動，與多國領導人會面。

APEC峰會：香港特首李家超（右二）坐在中國國家主席習近平（右三）與印尼總統佐科維多多（右一）的中間，加拿大總理杜魯多（左一）與習近平的中間則是智利總統博里奇（Gabriel Boric）（Twitter@APEC 2022 Thailand）

【10:36】行政長官辦公室今日（21日）公布，特首李家超昨日從泰國回港後，新冠核酸檢測結果為陽性。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目上表示，難以判斷李家超何時受感染，但計算潛伏期估計於泰國受感染機會較大，被問到會否對同行人士、包括曾挽手的國家主席習近平帶來風險，何栢良指，快測陰性人士即使有傳染性但病毒量低，陽性前2至3日傳人機會微乎其微。

【11:05】政府在上周五（18日）實施「團進團出」，容許來港旅行團持「黃碼」，都可以進入指定餐廳的特定區域用膳。有餐飲業代表今日（21日）指，業界未有太大意欲成為指定餐廳，因為實施成本太高，認為政府認放寬更多防疫措施，才有助旅遊業可以復甦。而旅遊業議會就指，在上周五實施「團進團出」後，有4個旅行團提出申請，有意到指定餐廳安排進食，但承認「團進團出」對旅客吸引力不大。

▼11月19日 50人泰國旅行團來港拜神▼



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【07:55】行政長官辦公室發言人今日（21日）表示，行政長官李家超昨晚（20日）由泰國曼谷返港後，在香港國際機場進行的核酸檢測結果為陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引隔離。他在訪問曼谷四天期間進行的快速抗原測試結果均呈陰性。

特首李家超（右四）17日在泰國曼谷出席領導人非正式會議歡迎晚宴及文化表演，與國家主席習近平一同進入晚宴會場，期間並無佩戴口罩。（政府新聞處）

▼李家超在泰國行程▼



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昨日疫情概要：



-增7,736宗確診，回落至8,000以下水平。

-輸入個案524宗，佔整體個案比率進一步稍升至6.77%；相比同日14,293名機場入境人數，比率則為3.67%，七日平均比率是3.80% 。

-留院人數再創新高，現時共有2,423名確診病人留醫，新增留醫病人持續減少，回落至300人以下，新增留醫病人對比留醫病人總數為11.6%。

-新增13名患者死亡，7日平均死亡率為0.13%，整體死亡率維持0.52%，累計死亡人數為10,599人。

港大醫學院編制的本地個案即時有效繁殖率繼續上升，升至1.29，即一名患者傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼11月20日 泰國旅行團乘搭纜車上昂坪拜大佛▼



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▼11月20日 泰國旅行團到淺水灣拜天后廟▼



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▼11月20日 公益金百萬行經將軍澳跨灣連接路大橋▼



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【07:00】本港疫情持續，昨日（20日）確診數字為7,736宗，個案數字回落至8,000以下。比對上周（11月14日至11月20日）與之前一周（11月7日至11月13日）確診數字、死亡人數等疫情數據，上周共多11,968宗個案或按周增三成，總數達50,477宗，令染疫人數累計突破200萬宗。變種病毒新型呈上升趨勢，其中本地XBB及BQ.1.1個案升逾一倍，分別達到50宗及64宗。

上周有73名患者離世，較之前一周多30.4%；不過對比患者數目的7日平均死亡率，卻不升反跌0.02個百分點，至0.13%。上周留醫病人總數升14.8%，達到2,291人，創兩個月新高。

▼11月19日 東瀛遊行人才招聘日▼



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▼11月19日 50人泰國旅行團來港拜神▼



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▼11月17日 每周疫情記者會▼



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▼11月9日 BB版復必泰今日開打家長帶子女到兒童醫院打針▼

