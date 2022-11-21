李家超確診｜專家料泰國當地感染　回顧行程多次出席無戴口罩活動

特首李家超上周展開任內首次外訪行程，昨日（20日）結束四日三夜泰國回港後，新冠核酸檢測結果為陽性。記者整理及回顧李家超在當地的活動及已發布的公開相片，他曾多次出席沒有佩戴口罩的活動，與多國領導人會面。



▼11月17日▼



李家超行程第一天（17日）晚上在泰國曼谷出席亞太區經濟合作組織2022領導人非正式會議歡迎晚宴及文化表演，期間曾沒有佩戴口罩。

▼11月18日▼



亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議開幕，李家超獲安排坐在國家主席近平旁邊，在場各人均沒有戴上口罩。而李家超之後主動走向國務委員兼外交部長王毅身邊，兩人短暫交談。當日，李家超與印尼總統佐科維多多及新加坡總理李顯龍舉行雙邊會談，亦無佩戴口罩。

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▼11月19日▼



領導人非正式會議踏入第二日，李家超進入會場首先與泰國總理巴育握手，走向自己座位時主動停下與國家主席習近平打招呼，兩人握手短暫寒喧，不時有交流。同日，他與越南總統阮春福會面，二人曾無戴口罩合照。

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▼11月20日▼



李家超離開泰國之前，曾率領香港商貿代表團在曼谷進行商務考察，並與曼谷經貿辦人員一起吃早餐，及後才啓程返港。