梁栢賢料月內公布0+0：加檢測點就係準備　駁李家超確診數不重要

特首李家超今早（11日）行會前見記者，主動回應社會「0+0」訴求，指實施「0+3」前後入境人數增加3成，但輸入個案卻飆升逾兩倍，強調任何調整必須看數據，「0+3」後有很多不確定因素。醫院管理局前行政總裁梁栢賢隨即在Facebook撰文回應，他反駁確診數目並不重要，最重要是分析臨床情況，強調現時本地及入境確診者大多無症狀或輕症，毋須入院治療。

梁栢賢又回應出現新變種病毒之說，指從病毒學和流行病學多年觀察，變異病毒傳播率愈高，其毒性就會越趨轉弱，形容只要有高疫苗接種率和有效治療藥物，「不足為懼」。



逐點反駁唱淡聲 病毒變種屬常態：愈傳愈弱

梁栢賢指，放寬入境檢疫要循序漸進是可以理解，但能否放寬至「0+0」，本地及入境個案數字並不重要。他說，雖然政府近日為「0+0」降溫，但自己估計本月內仍會宣布推行，因為政府最近提升核酸檢測服務，將社區檢測地點增至80多個，是為了「0+0」之後大量入境人士檢測需求作準備，方便定點監察輸入病毒變異篩查。他又說在「0+0」推行初期，嚴格要求檢測是無可厚非，但並不需要長期運作。

梁栢賢指「0+0」除了看數據以外，估計都要考慮一籃子大環境因素才作決定，但認為時間不等人，期待政府《施政報告》有好消息。