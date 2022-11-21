凱施食品涉拖欠3舖租金和管理費　被入稟追討及要求交吉

本地老牌餅店凱施餅店的母公司凱施食品有限公司，上周五（18日）遭領展物業有限公司分三案入稟，指其於租約期滿後未有遷出，要求凱施分別將位於屯門、筲箕灣及黃大仙的三店交吉，並追討租金、管理費等共逾8萬元。



三案的原告均為領展物業有限公司，被告為凱施食品有限公司和董事蕭偉堅。

首案入稟狀指，根據租約，原告於2019年10月17日把屯門大興廣場一舖位租予凱施食品，每月租金7萬元，蕭偉堅任租約的擔保人。惟該租約於2022年10月16日屆滿，被告未有遷出。

次案入稟狀指，原告於2019年11月1日將筲箕灣興東邨一舖位租予凱施食品，每月租金8.5萬元。惟該租約於2022年10月31日屆滿時，被告尚未遷出，且欠款約2.3萬元。

第三案入稟狀則指，原告於2019年11月16日與被告從訂租約，將黃大仙竹園廣場一舖位租予凱施食品，每月租金7.15萬元。惟該租約於2022年11月14日屆滿時，被告尚未遷出，且欠款約5.7萬元。

案件編號：HCA 1610-1612/ 2022