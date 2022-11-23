審計報告｜運輸署20年無更新筆試題目　「學神」考路試要等400日

運輸署考車輪候時間過長一直為人詬病，最新一份審計報告揭發，考車筆試的試題庫有20年未有更新，導致試題未有涵蓋新法例，包括「禁止駕駛期間使用手機」等。報告亦顯示，過去一年私家車「學神」等考路試，動輒要等足294至412日不等，換言之倘路試「肥佬」，又要迎來漫長等待。



審計報告又指出，根據運輸署規定，原來所有考牌官每日都要先到何文田培正道考場「報到」，再由電腦抽籤分配到各區監考，署方雖曾檢視透過即時通訊軟件，直接安排考牌官前往所屬考場，但最終未有採納。



運輸署考車輪候時間過長一直為人詬病，過去一年，私家車「學神」等考路試動輒久等294至412日不等。（資料圖片）

筆試題目曾長達20年未更新 無涵蓋新法例

審計報告指出，運輸署非商用車輛和的士筆試的試題庫，最近一次更新於2020年9月，而對上一次則在2000年8月，即有20年未有更新，換言之試題沒有涉及新修訂的交通規例和道路安全法例，當中包括「禁止在駕駛時使用手提式流動電話」、「規定電單車在行車時必須時刻亮着前燈、大燈和後燈」等新法例。

運輸署考車輪候時間過長一直為人詬病，過去一年，私家車「學神」等考路試動輒久等294至412日不等。（審計報告）

考牌官每朝須到培正道等分配 延長輪候時間

報告亦顯示，現時非商用車輛(即私家車等)路試輪候時間過長，以私家車合併試（基本操作及路試）為例，2021年港島區、九龍及新界區和4間指定駕駛學院分別輪候294日、319日和412日，分別較2015年上升1.65倍、30%及93%；輕型貨車合併試就分別輪候320日、322日和410日，分別較2015年增加1.7倍、31%及1倍；不過，截至2019年，13個提供非商用車輛路試的考場中，有7個使用率不足八成。

審計署表示，根據運輸署現行安排，為確保路試在「公平、高效和廉潔」的情況下舉行，所有考牌主任每日須先前往培正道辦事處報到，再由電腦隨機抽籤，編配考牌主任到各駕駛考試中心。運輸署曾研究，以即時通訊應用程式把抽籤結果通知考牌主任，讓他們直接前往獲編配的考場，但2019年4月完成檢視後，認為設法增加人手會更為有效，然而，非商用車輛考牌主任僅由2019年的51人增至2021年的62人，輪候情況卻進一步惡化。

輕型貨車合併試輪候300至400多日。（王海圖攝）

不活躍私人駕駛教師的比例偏高

報告同時指出，現時不活躍私人駕駛教師的比例偏高，私家車及輕型貨車、小型巴士及巴士，及中型貨車、重型貨車及掛接式車輛分別有1048名、116名及181名教車師傅，但在2020 年期間，各有333名（32%）、83名（72%）及123名（68%）沒有提供任何駕駛訓練。審計署指出，運輸署雖然可以對教車師傅作出巡查，但2016年卻沒有進行過任何巡查。

新觀塘駕駛學院。（網上圖片）

新觀塘駕駛學院一度未獲許可證 長時間違例營運

另外，審計署又發現，於2019年8月營運的新觀塘駕駛學院存有不少管理問題，學校東主涉違反承諾書/租約，部分項目的完成日期延誤介乎48至136日不等，運輸署批准全面營運的實際日期，延誤了大約1.5個月。

而駕駛學校在建築工程尚未完全竣工，運輸署已在2019年8月指定為駕駛學校，並在 2019年11月批准在校內提供公用道路以外的訓練；駕駛學校亦一度在沒有佔用許可證下營運，運輸署直到2020年6月4日，即駕駛學校全面營運後約6個月，才從東主處得知駕駛學校仍未獲屋宇署簽發臨時佔用許可證，此前，東主和運輸署已分別在駕駛學校進行駕駛訓練和提供駕駛考試服務，違反《建築物條例》(第 123 章) 的規定。

本港現時有多個指定考車中心。（資料圖片）

審計署倡簡化考牌主任報到值勤安排

審計署向政府提出建議，須定期更新筆試的試題庫，採取措施以縮短非商用車輛路試的輪候時間，包括重新評估簡化考牌主任報到值勤安排的建議是否可行，並通過採用電子考試表格以增加路試數目。

私人駕駛教師的發牌管制方面，建議密切監察 3 個組別的不活躍私人駕駛教師百分比，並在百分比持續偏高時採取適當措施，處理私人駕駛教師不活躍的問題。

此外，須汲取新觀塘駕駛學院的教訓，改善指定新駕駛學校的程序，包括加強監察學校東主根據隨標書提交的承諾書和租約執行各項主要準備和籌備工作與活動，以及新校啓用的事宜；並在租約中加入須向屋宇署取得佔用許可證的要求，採取措施，確保視察頻率符合視察指引訂明的要求，以及指定駕駛改進學校所提交的課程成績清單資料準確。