女鐵騎│貪靚女生1個原因考牌3次圓夢　笑談女星考牌潮：抄我哋！

【電單車／女鐵騎／女電單車司機】駕駛電單車從來都不是男人的專利！繼袁偉豪太太張寶兒早前成功考獲電單車駕駛執照後，歌手謝安琪今年4月亦公布報名學棍波電單車，加上不少有女藝人在IG曬出開電單車的照片，藝人考牌看似掀起女鐵騎士的風潮。不過，駕駛了電單車5年的Carrie Lam對此另有想法，反問道：「會唔會係因為我哋（女鐵騎士）多學咗，所以佢先跟我哋學呢？」她又提到經歷了考3次強制試的艱辛路才取得牌照，而背後鼓勵她的，就是要圓夫婦一起出車的夢想，這位女鐵騎士的夢想果然帶點浪漫氣息。



Carrie已駕駛了電單車5年，回想當初學車的原因，純粹是想跟老公一起出車。（洪業銘攝）

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女鐵騎入型入格不再貪靚

要有得着必要有犧牲。Carrie自言過去非常「姿整」，貪靚而且怕曬黑，就算是作為興趣，開電單車都不會是其首選，但後來卻因為覺得「有型」，就將她帶入鐵騎的世界，「『型』呢樣嘢可以讓1個女仔成長」。為了揸車時入型入格，Carrie更決意減肥，搖身一變成為女鐵騎士，「嗰時我坐佢（老公）車尾，着晒皮褸、皮靴，好型但坐後座，仲要揸羊（綿羊仔）喎」，種種丟臉的時刻，終令她決心報名學電單車。

Carrie坦言自己過去非常貪靚又怕曬黑，但駕駛電單車後，便將這些顧忌統統拋諸腦後。（洪業銘攝）

熟能生巧由推車練起

Carrie憶述過往一直坐在老公電單車的後座，但突然想到如自己揸車載老公亦未嘗不可，「唔係男人先做到呢樣嘢，其實女人都可以」。她有了念頭便開始為考牌做準備，練習每個基本功，即使未有學牌，便已問家人借電單車，在私家車位練習推車掉頭，熟習駕馭電單車的手感，「慶幸我由低做起，由所有不懂的東西、由基礎做起」。

在香港，考電單車牌先要通過筆試和強制試，才能離開駕駛學院練習路試，後者再細分為「斜路8字」同「路面實戰」。不少人都要苦苦練車備試，而Carrie更是後天努力型的車手，她不諱言考了3次強制試才合格，甚至在3節的強制試堂，花盡12個小時也未能「上腳、畀油」，笑指練習場處處都有她「撞過的痕迹」。

Carrie與老公多次到日本自駕遊，更到東京富士山影「婚紗相」▼▼▼



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努力過後卻未必有即時的成果，Carrie透露在第2次強制試不合格時也曾經心淡，幸好在老公鼓勵下堅持，甚至沒有轉考自動波，「轉自動波又要由頭嚟過？唔制喎，我覺得棍波型啲喎，我係因為呢樣嘢先去學㗎嘛」。為了準備路試時，她甚至在情人節也專程到駕院練習「打8字」。

近年不少女藝人都成為鐵騎士，與愛車合照時夠晒瀟灑型格！圖為譚嘉儀。（IG「kayeepo」圖片）

揸鐵騎為追夢非隨波逐流

近年愈來愈多女藝人考電單車牌，方便與另一半出車享受2人世界，例如張寶兒和謝安琪，其丈夫袁偉豪和張繼聰都是鐵騎狂迷，她們亦在社交網站公布考牌消息，可能引來不少人模彷去考牌。Carrie就認為，其實每個女鐵騎士當初學車都有個人原因，「會唔會佢哋(女藝人）睇到而家個趨勢有好多女仔揸車咋，不如我自己都學下啦」。

她又笑言，自己比不少女藝人早起步學車和揸車，又指張繼聰想出車一遊富士山也要靠合成照片，而她早就與老公到日本自駕遊，更不禁炫耀一番：「我直接真係去咗富士山影嗰張相喎，我唔使Key圖」。

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【一文看清考電單車牌3步曲】（香港01製圖）

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