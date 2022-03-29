運輸署4.19起恢復路試　5.6起可考筆試及排期　考牌排到年尾

因應第五波疫情，運輸署多個部門暫停服務，駕駛考試亦因而受影響。運輸署表示，將於4月19日起恢復所有車輛種類的駕駛路試服務，而筆試及的士筆試於5月6日起恢復，亦於當日回復提供駕駛考試排期服務。



按今日（29日）下午的統計數字，現時九龍及新界區的私家車合併試尾期已至今年12月8日，香港區則為11月11日或之後。



運輸署宣布，將由4月19日起，恢復所有車輛種類的駕駛路試服務，原來已預約於當日或之後考路試的考生，可以如期前往應考，但因服務暫停而未能進行考試的考生，則會陸續獲個別通知新訂的考試日期。

駕駛筆試及的士筆試則會在5月6日恢復，同日亦會恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請等，

根據今日下午運輸署公布的駕駛考試輪候時間，私家車及輕型貨車尾期已排至今年尾，其中九龍及新界區私家車合併試排至12月8日，輕型貨車排至12月14日；港島區的私家車合併試排至11月11日或之後，而輕型貨車合併試則排至12月19日。

4.21全面恢復即時申請櫃位服務

除駕駛考試外，運輸署各牌照事務處、公共車輛分組、車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處、違例駕駛記分辦事處及過境服務分組，將由4月21日起全面恢復即時申請的櫃位服務，處理各種牌照及相關服務的申請。署方預計恢復服務後櫃位服務輪候時間會較長，希望已遞交申請或需要輪候櫃位服務的巿民耐心等候及諒解。

運輸署提醒市民，除獲豁免人士外，所有進入運輸署轄下各處所的市民及考生，必須使用「安心出行」流動應用程式，並接受由署方現場安排的體溫檢測，否則會被拒絕進入處所或參加考試。