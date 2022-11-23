車公誕檔王13.5萬成交　創疫下新高　檔主掃兩檔賣風車：不會加價

車公誕市場明年1月19日至2月5日在沙田翠田街足球場舉行，攤位今日（23日）進行競投，在香港放疫限制漸放寬下，帶動位於市場入口的「檔王」以13.5萬港元成交，比去年升35%，創疫下新高。



該檔位由去年檔王得主李女士再度投得，將繼續售賣風車的她形容今年競爭激烈，價位高了無辨法，又有信心明年農曆年時，車公誕有一定人流，競投價高了，風車也不會加價。亦有檔主連掃四檔位賣風車，認為最近香港復辦多項大型活動，不擔心明年農曆年期間的車公誕檔期銷情。



明年的車公誕市場攤位競投今日於荔枝角政府合署舉行，有約70人早在宣讀規則時已到場就坐，並在之後參與競投。雖人數不及去年，但競爭同樣激烈。單是第一個檔位已經推至3.6萬元成交，之後每個檔口的爭持都非常激烈。

最觸目定是位於市場入口的「22號」及「15號」檔位。初期每口叫價已經是一萬元，最後由去年同樣投得入口位置的李女士分別以13.5萬港元及12萬港元投得，最貴一個檔位比去年的十萬元高出35%。

明年車公誕繼續售賣風車的她感到開心，同時覺得競投情況激烈：「佢哋要整高(價)咪由佢哋整高。」她對明年市場銷情有信心，不擔心疫情的影響，而她亦指成本比以前高，但都要繼續經營：「都照返舊價，薄利多銷啦。」她表示已做這檔位多年，熟客會自動前來。

亦有一開始投得四個檔口的檔主對今年銷情有信心。曹先生投得近車公廟一角的四個檔位，當中一檔位以3.6萬港元成交。他計劃售賣風車，不擔心疫情的影響：「（香港）都有唔少大型活動做返，應該唔會取消。」

車公誕市場將於明年1月19日至2月5日舉行，為期18日，設有40個乾貨及2個濕貨攤位。檔主要通過疫苗通行証要求，而且開始活動前一日要自行做快速檢測，同時要在檢測棒上寫上姓名和日期。之後每三日都要做一次檢測。到場購物的市民不可於場內飲食。