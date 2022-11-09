車公誕市場明年1.19復辦　設42個乾濕貨攤位　檔主及員工須打齊針

政府今年初因疫情原因，宣布取消原定舉行的2022年車公誕市場。食環署今日（9日）宣布，車公誕市場攤位將於明年1月19日至2月5日，一連18日在沙田翠田街足球場復辦，場內共設40個乾貨攤位及2個濕貨攤位，將於本月23日進行公開競投，攤位競投底價凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，底價介乎550厔至2,310元。跟全港年宵攤位的要求一樣，檔主及工作人員要完成新冠疫苗接種，開市首日及每隔三日須快測。



▼2021年11月30日 車公誕市場攤位競投情況▼



攤位底價凍結至2019年水平 乾貨底價2,310元

食環署發言人表示，一年一度的車公誕市場將於2023年1月19日至2月5日，一連18日在沙田翠田街足球場舉行。場內共設有40個乾貨攤位及2個濕貨攤位。明年的車公誕市場攤位將於本月23日進行公開競投，攤位競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，乾貨攤位底價為2,310元，濕貨攤位底價則為550元。場內沒有售賣飲品和食物的攤檔。

公開競投將於本月23日（星期三）上午9時30分在荔枝角政府合署舉行，所有進入競投場地人士都必須符合「疫苗通行證」的規定，不准「紅碼」及「黃碼」人士入場。

▼2021年農曆大年初二車公誕▼



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檔主及員工須打齊針 開檔首日及每隔三日快測

食環署發言人表示，成功競投的人士，可於車公誕市場舉行前兩日（明年1月17、18日）入內搭建攤位。市場舉行期間，攤位獲許可人及其工作人員須已完成新冠疫苗接種，及在車公誕市場開始前24小時內自費進行一次快速測試，並須在其後每3日在進入場地前自費進行一次快速測試，及保留每次的快速測試結果紀錄3日。攤位獲許可人亦須在其攤檔提供消毒搓手液、定期清潔和消毒攤檔，以及提供員工名單和聯絡資料以便有需要時供追蹤確診者之用。

此外，相關人士須保留疫苗接種紀錄或康復紀錄二維碼，以及快速測試測試棒顯示陰性檢測結果的照片作為證明，並在車公誕市場開始前及期間隨時出示供食環署人員檢查。

政府可因應疫情收緊甚至取消市場舉行

發言人亦提醒，因應2019冠狀病毒病疫情的發展，車公誕市場各項防疫抗疫措施可能會有所變更，政府亦可能會調整車公誕市場的規模及營業時間、收緊公眾人士的入場要求，甚至取消舉辦車公誕市場。有興趣人士在參與公開競投前，應充分考慮這些因素。

有關2023年車公誕市場的詳情，包括公告、地點及攤位分布圖、攤位可售賣的商品、公開競投安排及相關規定、特許協議範本等資料，已上載食環署網頁。有興趣競投人士可瀏覽該網頁，或致電食環署沙田區環境衞生辦事處（2634 0134）查詢。