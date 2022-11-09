維園年宵｜蘭花大王花18萬掃8攤位　有花農對市道悲觀未參與

年宵市場將於明年1月16日舉行，今日（9日）食環署競投120個維園濕貨攤位，連續第四年沒有乾貨。有「蘭花大王」之稱、千葉園始創人楊小龍亦有參與競投，斥資18.2萬元橫掃八個攤位，目標明日（10日）再競投六個。他認為今年競投氣氛激烈，「唞咗幾年無人賣嘢，搞到個個想出嚟賣嘢，你見到佢個個單位都四五萬、四五萬，我都唔知佢哋點賣、賣啲乜嘢。」



楊小龍於今年市道未言樂觀，擔心不少人舉家外出旅行，不再購買年花。另有檔主批評政府不設乾貨，恐損人流，「你樣樣都放，點解你乾貨唔放啫，你唔畀人食啫，你欖球都放得啦！」



另一位專營桃花、財利農場負責人馮正亦對年宵感悲觀，未有到場競投。他坦言成本漲價一倍，但年宵市場充斥內地的平價桃花，即使本地桃花質素更佳，都難以加價彌補；而且整體經濟較差，相信經營或賠本。



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楊小龍下午始出手 投8檔最貴4.05萬

食環署今日於荔枝角政府合署就維園年攤位展開競投，全日合共120個攤位，價格介乎8,000至56,000元，最貴的攤位為102號，靠近維園銅像位置，較最便宜的貴六倍。

楊小龍早上時分未有出手，不過踏入下午競投，便連番出手，過程激烈，不時高呼，「大佢200！」楊最終斥資18.2萬元，橫掃八個攤位，最貴一個成交價為4.05萬元，但有一個心儀攤檔，他未有堅持叫價，最終落在他人手中。

楊小龍認為今年競投氣氛激烈，成交價較想像貴，難以預計，「唞咗幾年無人賣嘢，搞到個個想出嚟賣嘢，你見到佢個個單位都四五萬、四五萬，我都唔知佢哋點賣，賣啲乜嘢」。

問到市道，楊未言樂觀，認為近期愈來愈多人外出旅行，可能會影響銷情，但實際情況難以預測。他又稱，由於其蘭花在溫室種植，未直接受天氣影響，現時正發芽，相信12月中會知道開花情況。價錢方面，他指與過往相若，最便宜的128元。

5萬元投一檔 預計一共投資30萬

另一位檔主蕭小姐，以5萬元投得67號檔位。她表示，過往30年都是競投同一攤位，今年成交價破了最高紀錄，過往最高只是4萬多元，不過她笑言，早預計今年價格較高，現時已較最高預算便宜2萬元。

蕭小姐與拍檔銷售單枝花，例如菊花。她表示過往從未虧蝕，十多年前賺得40萬元，今年目標有六位數盈利。不過她亦批評連續四年未有乾貨檔，擔心影響人流，認為政府應放寬，「你樣樣都放，點解你乾貨唔放啫，你唔畀人食啫。你欖球都放得啦！」

蕭小姐從其他地方進入鮮花，她預計受疫情影響，運輸成本會上漲，相信整體成本較過往貴兩三成，預計一共投資30萬元。

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不過亦有花農未打算於年宵經營。馮正於本地種植桃花等年花，他於電話向《香港01》表示，經營成本上漲，原材料如肥料等較過往貴一倍，而且年宵涉及的人手、運輸成本同樣上升，在經濟低迷下，相信頗大機會蝕錢，故未有參與競投。

馮又稱，雖然本地桃花有質素保證，但年宵市場充斥大量平價內地桃花，市民格價後未必再選擇其桃花，根本難以加價彌補成本上升。他認為社會未如過往般豐盛，高消費力的熟客又已離港，「移咗民打電話嚟話唔使預我」，預計今年只會於其農場出售年花。