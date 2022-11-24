本港逾700社企　陳國基：政府多管齊下推動　為企業家創造機會

第十五屆社企民間高峰會今日（24日）舉行開幕禮，政務司司長陳國基致辭時表示，特區政府一直多管齊下，支持、推動並促進社會創新和社企發展，並將繼續審視各項工作成效，加強向社會企業家創造更多機會。



勞工及福利局局長孫玉菡指出，民間組織一直致力改善劏房居民的居住環境，但奈何沒有足夠金錢和資源分配去實施，他認為政府應擔任領頭羊的角色，分配資金給NGO營運，再由商界提供土地，三方合作解決劏房戶住屋問題。



政務司司長陳國基與推出「社企有建樹」計劃，為本地社企設計出「Tree 嘜」一同合照。（張浩雄攝）

社企民間高峰會於灣仔會展中心舉行，本屆主題為「全民啟動 躍變未來」。主禮嘉賓陳國基表示，本地社企數目至今已超過700間，彰顯出本港社會在疫情下的韌性和活力依舊十足。他指《施政報告》提出，未來五年是香港打下新基礎，取得新成就的重要時期，政府願意邀請社企擔任積極角色，為社會帶來正面的積極轉變。

為本地社企設計出「Tree 嘜」標誌

陳國基又表示，政府一直多管齊下，支持和推動社會的創新和社企發展，如推行「伙伴倡自強」社區協作計劃和社區創新及創業發展基金，而為了令公眾更容易辦別出本地社企，政府亦推出「社企有建樹」計劃，為本地社企設計出「Tree 嘜」標誌。

社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧表示，今年將以「全民啟動 躍變未來」為主題，旨在提升社會大眾及社創界對疫後復甦與重建的關注，同時推動民、商、官、學之間的跨界別合作，希望能啟發年輕人尋找創新求變的方案，積極創造未來。

勞工及福利局局長孫玉菡表示解決劏房居住環境問題需由「政、商、文」三方合作。（鄧康翹攝）

孫玉菡：政府出錢商界出地，解決劏房問題

在「政策對談」環節，勞工及福利局局長孫玉菡表示，在推動社會創新上，政府必須擔當重大角色，在「政、商、文」三方合作，他認為在次序上便可看出「政」應是先行者的角色。「因為香港始終都喺一個行政主導嘅社會。」

此外，孫玉菡亦提及香港劏房居住環境惡劣的問題，他表示「劏房一定喺舊區，政府自己想包攬晒話要起地方，都唔知要用幾多年時間先起到，土地最多一定喺商界。」觀察到本土的民間組織一直致力改善劏房居民的居住環境，但奈何沒有足夠金錢和資源分配去實施。他認為政府應擔任領頭羊的角色，主動推行政策和分配資金給NGO作營運，再由商界提供土地，強調三方合作才能最快捷、有效地解決到劏房戶的住屋問題。

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1. 政務司司長陳國基（中）與一眾嘉賓主持開幕儀式。（張浩雄攝）

2. 政務司司長陳國基與推出「社企有建樹」計劃，為本地社企設計出「Tree 嘜」一同合照。（張浩雄攝）

3. 第十五屆社企民間高峰會開幕禮今日（24日）於灣仔會展中心舉行。本屆主題為「全民啟動 躍變未來」，重點探討如何從不同方向重建「疫後新常態」，並積極推動跨界別合作，協力建構一個可復原及可重塑的社會和經濟體系。（張浩雄攝）

3. 政務司司長陳國基稱，政府願意邀請社企擔任積極角色，為社會帶來正面的積極轉變。（張浩雄攝）

4. 社企民間高峰會籌備委員會主席容蔡美碧致辭。（張浩雄攝）

5. 勞工及福利局局長孫玉菡表示解決劏房居住環境問題需由「政、商、文」三方合作。（鄧康翹攝）