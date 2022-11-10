傷健共融｜殘疾人士求職難 社企：企業策略性聘殘疾員工可締雙贏
近日疫情漸緩，各行各業漸趨復常，據統計今年6月與去年同期比較，職位空缺數目增加38%至62500個，但即使空缺有所增加，殘疾人士就業仍不容易，就算擁有高學歷和職能，求職時仍不免遇到種種難關，甚至被拒之門外。
有情神復康人士表示，要找到一份理想工作不容易，重新踏入職場有許多擔憂「要唔要同顧主講自己患病」，又擔心坦白後不被受聘或有歧視等問題：「香港唔係太多地方接受到復原人士。」
浸信會愛群社會服務處及香港城市大學於本年2月至9月期間，分階段與不同持分者收集意見，當中包括200份來自僱主和僱員的問卷及36場訪談，以了解他們與殘疾人士共事實況。
結果顯示，逾三成受訪僱主表示沒有途徑聘請合適的殘疾人士。另外，近四成（41.5%）受訪者認為企業未能評估殘疾員工需要、（44.5%）未能為殘疾員工提供合理工作調適及未能在公司營造傷健共融文化。
換言之，調查發現不只是殘疾人士求職遇上阻礙，企業在聘用殘疾人士上同樣遇上重重障礙。
企業用殘疾員工經驗普遍佳 促請政府投放資源支援社福機構
調查亦發現，逾六成受訪者認為聘用殘疾員工經驗評分理想，更有超過八成（86%）受訪者願意繼續與殘疾員工共事，但當中仍有逾七成（73.8%）認為企業聘用殘疾人士主要是應付工作需要，物色人手。
受訪者中曾聘用或曾與殘疾員工共事的受訪者佔五成，當中主要透過社福機構招聘佔45%，而透過政府部門聘用只得16%。
香港城市大學助理教授關志健博士表示，政府應加強支援社福機構作為中介的角色，投放更多資源助提升社商協作和溝通，助其增聘市場拓展專業人才，積極推展為殘疾人士而設的多元人才招聘會。長遠而言，殘疾人士公開就業不但能推動職場共融文化，亦能減輕社會福利開支。
浸信會愛群社會服務處提供輔助就業服務和殘疾人士在職培訓計劃，致力推動企業聘用殘疾人士及制定共融措施。培訓及就業服務總監李潔露表示，若企業能就殘疾員工能力配對合適崗位，策略性聘用殘疾員工以紓緩企業人手需求，殘疾員工也有其優勢為企業提升生產力。對殘疾人士來說，受聘於企業內發揮所長，不單能成為社會上一個生產力資源而不是社會的經濟負擔，同時亦為社會建構雙贏局面。」
精神健康復原人士 不應被社會忽視
阿儀是其中一位精神健康復原人士，曾受情緒困擾辭去會所餐廳的工作，「情緒問題反覆影響到自已嘅工作狀態。」當時在工作上失去方向，她認為情神復康人士要找到一份理想工作不容易，重新踏入職場有許多擔憂：「要唔要同顧主講自己患病」擔心坦白後不被受聘或有歧視等問題，「香港唔係太多地方接受到復原人士。」
她慶幸參與到浸信會愛群社會服務處的就業計劃，就讀咖啡沖調課程，畢業後對咖啡產生濃烈興趣，想日後繼續能朝這方向發展，剛好遇上DFI 零售集團招聘，經過面試後成功成為其下的員工。
她笑言工作上未有過很大困難，即使真的遇上問題向同事請教，他們亦很樂意協助，在公司中真正實踐到傷建共融，昐企業僱主和政府部門能多給予工作機會和職場硬件配套，關注情緒病患在復原後的工作需求。