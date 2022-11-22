南灣御園、沙田泓碧等地區屋苑污水監測呈陽性　4萬居民需快測

本港疫情嚴峻，確診個案數字持續上升。港府今（22日）公布，發現南區、大埔區及沙田區多個地方污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在，包括南區的福群大樓及南灣御園，沙田區的泓碧及大埔區的大埔寶馬山及荔枝山村等。



政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



▼111月22日 污水樣本呈樣性地區▼1



為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約四萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

南區 — 福群大樓及南灣御園



大埔區 — 大埔寶馬山、荔枝山村、山塘新村、張屋地、悠然山莊、承峰、新屋家、沙埔仔村、天鑽、盈峰翠邸及龍成堡



沙田區 — 泓碧、積富街與大圍道附近一帶住宅



港府今（22日）公布，發現沙田區多個地方污水檢測結果呈陽性，包括泓碧、積富街與大圍道附近一帶住宅。（政府新聞網）

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。如市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。