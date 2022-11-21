屯門NAPA、觀塘順緻苑及柴灣邨等污水呈陽性　政府派4萬快測包

政府今日（21日）表示，屯門區、觀塘區及東區多個地點的污水樣本對新冠病毒呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該些地區的處所可能有隱性患者存在，當局將向居民、清潔工等派發合共約4萬個快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



11月21日公布污水樣本呈樣性地區：



政府指，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在屯門區、觀塘區及東區多個地點的污水樣本對新冠病毒呈陽性，且病毒量相對較高，顯示該些地區的處所可能有隱性患者存在。

三區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

東區 — 杏翠苑、柴灣戲院大廈、華泰大廈及柴灣邨



觀塘區 — 順緻苑



屯門區 — NAPA、The Carmel、冠峰臺、小秀上村、珀居、稔灣村（嘉才里）、嘉和里及嘉福里



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。如市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼，衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。