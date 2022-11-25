機場三跑｜直擊「機場大腦」新中央控制中心　職員一人睇6顯示屏

撰文：何瑞芬
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機場第三跑道今年7月起試運，今日（25日）正式啟用。為配合三跑需要，第二代機場中央控制中心（IAC）已於今年6月啟用，中心配置30多個系統即時、同時監察數十個關鍵績效指標（KPI），職員可透過巨型顯示屏幕，監察機場七大狀況，包括航班起飛、行李運送、航班準點率、旅客逗留時間、客量、的士及停車場使用情況，甚至屯赤隧道、青嶼幹線等即時交通資訊等。職員要「一眼關六」，同時看六個顯示屏幕。

機管局表示，預料「0+3」措施實施後，機場抵港旅客會在聖誕節及新年陸續回升，並有信心可在2024年恢復疫情前的客運量。

機場三跑｜7月試運至今1.1萬航班使用　抵港航班多數降落三跑
第二代機場中央控制中心（IAC）已於今年6月啟用，配置30多個系統即時、同時監察數十個關鍵績效指標（KPI），職員一人要看六個顯示屏幕。(夏家朗攝)
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新機場中央控制中心6月啟用　巨型顯示展監察機場內外

機管局今日首次向傳媒披露今年6月啟用的「機場大腦」、第二代機場中央控制中心的真面目，中心集合機場多個部門及航空公司，全方位監察機場動向。中心設有巨型弧型顯示展，飛行區、客運大樓以至機場內外地面交通情況均可一站式監察得到。

新中心倍增至162座位　安排航空公司一同進駐

機管局機場運行副總監姚兆聰表示，第一代中央控制中心設80個座位，是全球首個將多個機場部門聚集一堂的控制中心，全球機場亦廣為仿傚。他稱第二代控制中心座位增至162個，外加40個緊急應變中心座位，更首次加入航空公司，是首個機場基地控制部門及航空公司部門共冶一爐控制中心，現暫時只有國泰航空進駐，未來會邀請更多公司。

機管局機場運行副總監姚兆聰介紹第二代機場中央控制中心。(夏家朗攝)

30多個電腦系統監察幾十個KPI　七大功能睇實機場

他介紹控制中心多項功能，包括設有人工大智能、配備30多個電腦系統，同時及即時監察機場多達幾十個KPI，確保機場運作順利。

七大監察點包括機場起飛情況，姚兆聰提到，可透過雷達、飛機地面滑行情況，以及停機坪實時狀況等；又指行李是重要一環，中心亦可透過系統監測行李狀況，確保在12分鐘內要處理好行李。

客運大樓方面，他指控制中心會透過WiFi感應客運大樓內旅客的逗留時間，確保機場流轉暢順，亦會注意當日整體客量等。

▼11月25日　機場第三跑道正式啟用▼

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姚更表示，機場內外的地面交通狀況亦納入監察，例如的士及停車場使用情況，甚至屯赤隧道、青嶼幹線等即時交通資訊等，「有無人機係五公里範圍飛過，都會有alarm（警號）。」

隨着三跑落成，他稱控制中心未來會繼續優化，加入預測系統，當預測到服務有機會出現問題時，會即時介入解決。

姚兆聰：有信心2024年恢復疫情前客運量

疫情打擊航空業，但隨「0+3」的實施，旅客正逐步增長。姚兆聰表示，機場抵港旅客已慢慢增加，預計聖誕節時會有5萬旅客抵港，新年更會陸續增至7至8萬人，更稱有信心可在2024年恢復疫情前的客運量。

▼機場的第三跑道7月8日啟用▼

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