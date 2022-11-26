康文署署長劉明光確診正隔離　周三曾出席海防博物館重開典禮

康樂及文化事務署今晚（26日）公布，署長劉明光的快速測試呈陽性，現正按衞生防護中心指引隔離，其最後上班日昨日（25日），工作期間有配戴口罩等。翻查資料，劉明光周三（23日）曾出席海防博物館重新開放開幕典禮，同場主禮嘉賓包括政務司副司長卓永興及文化體育及旅遊局局長楊潤雄等。



康文署署長劉明光（右）。（資料圖片／羅君豪攝）

康文署指，劉明光最近一次上班日期為昨日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。康文署會為相關辦公室徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

劉明光周三曾出席海防博物館重新開放，並更新的常設展覽的開幕典禮，同場出席的主禮嘉賓包括政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、博物館諮詢委員會主席蘇彰德，以及香港歷史博物館總館長伍志和。