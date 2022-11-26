財庫局局長許正宇確診隔離 周五最後上班 出席機場三跑啟用儀式
撰文：馬煒傑
出版：更新：
財經事務及庫務局發言人今日（26日）表示，局長許正宇對核酸檢測呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離，該局表示會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。許正宇周五（25日）有出席機場三跑啟用儀式，同場有政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強及運輸及物流局局長林世雄。
財庫局表示，許正宇最近一次上班日期為周五，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。
許正宇周五曾有出席機場三跑啟用儀式，同場有政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強及運輸及物流局局長林世雄。
許正宇對2019冠狀病毒病核酸檢測呈陽性後，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離，財庫局指會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。
金獅花園二期、柏雨花園、田心居等12地點污水陽性 4萬人須快測疫情尚未見頂 李夏茵：回落時可考慮准黃碼者入「團進團出」食肆12.1起打第四針可選復必泰二價疫苗 一文看清三類人合資格接種疫情．11.26｜增8874宗確診 多9人離世 復必泰二價疫苗12.1開打