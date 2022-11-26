財庫局局長許正宇確診隔離　周五最後上班　出席機場三跑啟用儀式

財經事務及庫務局發言人今日（26日）表示，局長許正宇對核酸檢測呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離，該局表示會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。許正宇周五（25日）有出席機場三跑啟用儀式，同場有政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強及運輸及物流局局長林世雄。



財經事務及庫務局局長許正宇（右一）11月25日曾出席機場三跑啟用典禮，同場包括政務司司長陳國基（左四）、保安局局長鄧炳強（左二）及運輸及物流局局長林世雄（右二）等。（運輸局facebook）

財庫局表示，許正宇最近一次上班日期為周五，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近沒有外遊紀錄。

許正宇周五曾有出席機場三跑啟用儀式，同場有政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強及運輸及物流局局長林世雄。

許正宇26日核酸檢測呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。（資料圖片/夏家朗攝）

許正宇對2019冠狀病毒病核酸檢測呈陽性後，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離，財庫局指會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。