疫情尚未見頂　李夏茵：回落時可考慮准黃碼者入「團進團出」食肆

新冠肺炎疫情至今已近三年，政府放寬防疫措施的步伐常被質疑是「碎步式」。醫務衞生局副局長李夏茵今日（26日）表示，現時疫情升幅尚未見頂，認為再放寬任何措施不明智，但認同如疫情回落時可以考慮放寬持黃碼者可進入符合「團進團出」的食肆。



近日有不少高官在外訪時都未有戴上口罩，回港後發現染疫，李夏茵表示，相信他們是出於禮節上，對其他國家的尊重。



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新冠肺炎疫情反覆，近日確診數字持續上升。李夏茵表示，由於不同與疫情相關的數字，如確診人數、死亡人數都有上升，故相信疫情現時仍未見頂。不過，她認為，市民無須過分憂慮，因現時三針的接種率為八成，相信重症及死亡率會比起第五波疫情時相應減少。

現時院舍院友三針的疫苗覆蓋率已達八成，惟仍有一成的院友確診後要送院。李夏茵表示，將會再派外展隊到院舍幫院友接種第四針，以提升院友四針的覆蓋率。

醫務衞生局副局長李夏茵表示，現時疫情升幅尚未見頂，認為再放寬任何措施不明智。（資料圖片／余俊亮攝）

她亦指，由於現時疫情升幅尚未見頂，認為再放寬任何措施不明智，「好似加油落個火度，再燒得勁啲。」對於有人批評港府放寬步伐是「碎步式」，她認為有聽到市民不同的意見，但認為作為政府正是要做平衡的角色，「有人行得快啲，有人行得慢啲，希望行得快嘅人可以行慢啲，行得慢嘅人又可以行快幾步。」

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不過，她亦同意部分防疫措施在疫情回落後可以考慮適度放寬，如放寬持黃碼者進入符合「團進團出」的食肆。她表示，有留意到有人指「團進團出」的黃碼遊客可以進入指定餐廳，但其他黃碼人士就不可以是不公平，故如疫情回落可以考慮放寬。至於污水強檢方面，她則指污水檢測在防疫上有重要作用，可以在疫情爆發前已得悉，故認為不應暫停污水檢測，但如疫情回落、市民免疫屏障亦有加強，則可考慮放寬。

李夏茵亦指，最近看到有些市民鬆懈，再次提醒大家戴好口罩。被問到近日有不少高官在外訪時都未有載上口罩，回港後發現染疫，她相信他們是出於禮節上，對其他國家的尊重。

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醫衞局早前因為內地人士染疫風險較低為由，容許從內地入境人士沒有黃碼限制，而核酸檢測亦只須做一次，相比外地入境的限制寬鬆，惟近日內地疫情反覆，確診數字時有上升。李夏茵認為，現時仍無須收緊對內地的防疫措施，因內地防疫十分謹慎，相信染疫者不會流入本港社區，「內地嚟香港而真係發現確診，百分比係0至0.04%，而一般海外返嚟嘅人士係4至5%，其實係有100倍。」

至於，強制醫護留在公營醫療體系的措施，李夏茵表示，政府內部仍然在相討方案的細節，如有方案會向業界相討。她又強調，政府培訓一個醫生要13年，單計醫學生時期己投資350萬予每位學生身上，故希望醫生可以回饋社會。