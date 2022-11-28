每周疫情｜上周確診多七千宗 死亡患者逾27% 7日平均死亡率相若
撰文：黃煦緻
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本港疫情近期不理想，上周（11月21日至27日）錄得本地及輸入個案共57,414宗，比之前一周（11月14日至20日）增加近14%；上周平均留醫病人總數升8.3%，達到2,576人，每日入院病人中，有一成病情屬危殆或嚴重，留院病人中有1.1%屬危重病人，按周上升0.3個百分點。
上周有93名患者不治，按周增27%，而對比患者數目的7日平均死亡率，上周升0.01個百分點至0.16%，變動不明顯。
▼11月24日 每周疫情記者會▼
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上周確診宗數按周增13.7%
上周確診個案共有57,414宗個案，較之前一周的50,477宗，增加6,937宗或13.7%。輸入個案方面，上周的輸入個案為4,152宗，比再上一周增13.5%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為7.3%，稍微下降0.09個百分點。
上周日均新入院病人升幅 增幅低於確實宗數上升率
上周變種病毒數字則出現上升趨勢，截至本周日（27日）零時零分，本地個案方面，XBB及BQ.1.1個案各增加6成及接近6成，分別達到80宗及102宗。BF.7個案多1宗，至於其他本地變異病毒新型個案數字則維持不變。
留醫病人人數方面，截至昨日的七日平圴為2,576人，比對上一周多12.4%。昨日在院病人有2,625名，創兩個月新高。上周日均新入院病人在300多名水平徘徊，按周增5.7%，升幅低於同期確診個案增長13.7%，代表需入院新患者並不太多。
上周的單日新增危殆及嚴重個案有上升趨勢，由對上一周七日平均為22人，按周增三成。而危殆及嚴重個案總數昨日均升至60宗水平，亦創兩個多月以來新高。
死亡個案方面，上周共93名病人離世，比對上一周多20人或27.4%，7日平均死亡人數為13.3人，本港累計有10,692人離世，共內死亡率由0.15%升至0.16%。
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