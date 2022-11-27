疫情｜多20患者不治　9.18後單日新高　七日平均死亡率維持低水平

衞生署今日（27日）公布新增8,033宗確診，較昨日公布的少一成。當中輸入個案有503宗，機場單日入境人數為14,849人，確診比率佔3.39%，比昨日少0.59個百分點。另外，多20名患者不治，創自9月18日單日23人離世後單日新高，七日平均死亡率略上升至0.162%，但仍屬低水平，累計死亡人數為10,692人。



另外，青山醫院一個智障精神科女病房自昨日（26日）起有4名病人確診，當中3人有感染病徵。所有病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。



今日疫情概要：



-增8,033宗確診，較昨日跌9.48%。

-輸入個案503宗，佔整體個案比率升至6.26%；相比同日14,849名機場入境人數，比率則為3.39%，七日平均比率是4.12% 。

-新增20名患者死亡，7日平均死亡率上升至0.162%，整體死亡率0.51，累計死亡10,692人。

-累計2,625人留院，其中301人為新感染個案，新增危殆及嚴重分別14及15宗。

輸入個案佔機場入境人數約4%

本港今日新增宗確診，本地個案佔7,530宗，而輸入個案為503宗，佔整體個案6.26%，比前一日高0.52個百分點。

新增的輸入個案當中，312宗涉及機場檢測樣本、139宗涉及第1至3日樣本，餘下52宗涉及第4至7日樣本。昨日機場入境人數達14,849人，確診比率為3.39%。七日平均輸入個案為593人，七日平均確診比率為4.12%。

衞生署公共衞生化驗服務處於11月18日至24日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約75.2%。

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另外，截至11月7日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現80宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、兩宗BF.7及102宗BQ.1.1亞系個案。新變種病毒個案維持不變。

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學校方面，今日為學校假期，未有新呈報個案。但有3間學校的3個班級需要停課7日。院舍方面，12間院舍呈報15名長者及1名員工確診，27名院友被列為密切接觸者需要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1、敬福安老院

2、耆康會王余家潔紀念護理安老院

3、東華三院陳嫺安老院

4、福慧護老中心

5、錦勝護老中心有限公司

6、基恩護理安老院有限公司 - 第二分院

7、新萬福護理院 - 葵涌分院

8、靠背壟護老院有限公司

9、盈康長者中心

10、明愛賽馬會恩暉苑

11、和平之友護老院有限公司

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1、香港傷健協會共融軒

留院患者增至2625名 128屬危殆或嚴重

截至今日凌晨零時零分，共有2,625名確診病人留醫，與昨日數字一樣。當中有301名新增確診病人。留醫的病人中，289名病人正接受氧氣治療，另有21名病人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫病人對比留醫病人總數為11.5%。

新增呈報14名危殆病人及15名嚴重病人，單日新增危重總數對比新增留醫病人總數升至9.6%。現時合共有61名危殆及67名嚴重病人。

醫管局接獲20宗新呈報死亡個案，涉14男6女，年齡介乎65歲至95歲，其中5人來自院舍。打針方面，2人已打4針、12人已打3針、3位已打2針，3位無打針資料。

另外，青山醫院一個智障精神科女病房自昨日（26日）起有4名病人確診2019冠狀病毒病，當中3人有感染病徵。所有病人正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排。醫院已在相關地點進行徹底清潔消毒，並會加強執行感染控制措施。