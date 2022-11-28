港鐵國產Q Train投入運作 張欣宇冀安全行先 反覆調試後使用
撰文：歐陽德浩
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港鐵新購入的中國青島四方製列車（Q Train）昨日（27日）起在觀塘線載客。立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇今早（28日）表示，市區綫的系統已沿用數十年，確實出現老化問題，但表現仍然不俗，穩定性尚算可以。他期望港鐵可持保守的態度，反覆調試至安全才陸續使用新列車。
▼11月27日 鐵路迷湧搭港鐵首班Q Train列車▼
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冷氣太凍及燈光太猛需再作調試
張欣宇在電台節目《千禧時代》表示，昨日並沒有到現場體驗新列車，但已向乘客查詢，獲回應指列車行駛時較安靜、加速及減速較順暢，惟冷氣的溫度過低，以及車廂的燈光過於猛烈，需再作調試。至於港鐵稱扶手及座位的擺放有改善，他則認為是個人喜好，每人評價不一。
問到港鐵將在2028至2029年完成更換列車是否合理。他表示根據過往經驗，當換車的流程順暢，最快亦須5周才可更換一輛列車。若以市區綫逾90輛列車計算，需時達6至7年，時間上差不多。他亦指，與新工程已訂立死線不同，更換列車並無時限，因此期望港鐵可持保守的態度，反覆調試至安全才陸續使用。
市區綫系統穩定性尚算可以 僅須加緊日常維護
張欣宇又指，港鐵過去去訊號系統更新時，添加不少定制功能，以配合香港特有的情況及技術指標，以列車行駛時更穩定及安全。惟當定制數量過多，軟件供應商亦難以配合，反而容易產生Bug（程式漏洞）。他指，港鐵在2019年試車發現情況，經檢討後改用標準化軟件，再添加少量定制，認同為務實的做法。
被問到現行列車的老化風險，他坦言現時市區綫的系統已沿用數十年，許多零件確實難以尋找，列車並出現老化。但他稱，目前該系統的表現不俗，穩定性尚算可以，認為加緊日常維修保養便可以。
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