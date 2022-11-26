港鐵國產Q-Train明起觀塘線載客 首列早上8時58分彩虹開往調景嶺
撰文：何瑞芬
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港鐵2015年購入93列中國青島四方製列車（俗稱Q-Train），以逐步取代現時市區線所使用的英製港鐵現代化列車（俗稱M-Train），首列Q-Train將於明日（27日）於觀塘線正式登場載客。
不少鐵路迷期待坐首班Q-Train，一睹新車風采，港鐵今（26日）在其Facebook宣布，首列載客Q-Train特別班次將在明早約8時58分在彩虹站2號月台開出，往調景嶺方向，之後整個上午均會在觀塘線上行走。
▼11月22日 港鐵公布中國青島四方製列車登場▼
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港鐵在Facebook發文指，明日觀塘線首列Q-Train特別班次會在早約8時58分在彩虹站2號月台開出，往調景嶺方向，之後整個上午均會在觀塘線上行走。
港鐵提醒「打卡」市民記注意安全
港鐵特別提醒「打卡」市民，謹記注意安全，不要伸手出月台自動閘門、不要在月台上奔跑，亦要記住在月台時需站在黃線後候車。
港鐵早前安排傳媒率先欣賞新車風姿，並介紹Q-Train車箱六大提升，包括加闊門邊企位、每卡增加一倍吊環扶手、人體工學設計座椅、LED照明、動態路線圖及「智能伺服器」實時傳輸列車行駛數據等。
新列車斜道加裝傳感器 被打開時傳訊號至控制室
因應早前港鐵油麻地站發生列車出軌甩門嚴重意外，港鐵事後承認列車廣播內容不足、車尾緊急斜道無後備警報系統等，導致150名乘客行入路軌。港鐵稱新列車會在斜道加裝傳感器，當斜道被打開時會傳訊號至控制室。
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