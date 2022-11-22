港鐵國產新列車｜Q-Train六亮點直擊　扶手倍增　座椅符人體工學

港鐵今日（22日）公布首列中國青島四方製列車（Q-Train）本月27日於觀塘線投入服務。新列車六大新提升今日全面曝光，包括加闊門邊企位上落空間更寬敞、扶手裝置增約一倍、加入符合人體工學座椅、全面採用環保又柔和的LED燈、以動態路線圖提供更多車務資訊及以智慧功能提升列車運作及保養維修。全新8卡列車「Q-Train」列車新提升、新亮點圖文搶率先睇。



首列中國青島四方製列車（Q-Train）將於本月27日於觀塘線投入服務。（夏家朗攝）

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示Q-Train首要着重為乘客帶來更舒適的乘車體驗，新列車將會有六大提升：

1：加闊門邊企位

為讓乘客上落更多暢順，新列車將加闊門邊企位，以令乘客有更寬敞的上落空間。楊美珍解釋，上車的乘客時常集中在門口，新列車的扶手桿及扶手吊環將採用新的佈局，集中於車箱的中間，鼓勵乘客儘量前行，行入車廂中間：「令到月台等緊上車嘅乘客唔會因為門口有好多嘅人，明明見到車廂中間有位都入唔到去嘅情況。」

2：每卡吊環扶手增約一倍

新列車亦會增加更多扶手裝置，扶手會採用屯馬線及東鐵線所用的環型扶手桿，而每卡列車的吊環亦會由現時M-Train的24至27個大增至64個，讓企位乘客可以更易緊握扶手。

3：座椅更好支撐乘客背部

座位方面，新列車配備人體工學設計座椅，以拱型背靠，可更好地支撐乘客背部，同時提升方便輪椅或嬰兒車乘客的多用途空間的挨杆設計，加長了挨桿的闊度，讓企的乘客可以更加舒適。

新列車配備人體工學設計座椅，可更好地支撐乘客背部。（夏家朗攝）

4：LED照明更明亮柔和、更慳電環保

光線方面，新列車會採用LED照明，將會在更明亮柔和的同時，亦會更慳電更環保。另外，新列車中車門位置上方加裝了環型燈，令車廂更加明亮的同時，亦可更容易辨認車門位置。

新列車採用LED照明，更明亮柔和的同時，亦更慳電環保。（夏家朗攝）

5：動態路線圖

車廂亦採用如屯馬線所用的動態路線圖，以向乘客提供更多資訊，包括列車路線、行駛方向、車門打門方向、所在車站、下一站等乘車資訊，而當發生緊急事故時，亦可以透過屏幕發布與車務相關的資訊。

車廂採用動態路線圖，向乘客提供更多資訊。（夏家朗攝）

6：「智能伺服器」實時傳輸列車行駛數據

另外，新列車配備「智能伺服器」，可實時傳輸列車行駛期間車門等關鍵設備的數據，工程人員可於數據中心及車廠遙距監察列車運作，以及運用大數據分析，更好地安排預防性維修。

新列車配備「智能伺服器」，可實時傳輸列車行駛期間關鍵設備的數據。（夏家朗攝）

新列車將在斜道加裝傳感器

港鐵油麻地站早前發生列車出軌甩門嚴重事故，港鐵早前承認事故後列車廣播內容有不足，以致逾百位乘客自行經車尾緊急出口疏散。楊美珍表示新列車將在斜道加裝傳感器，當打開時便會傳送訊號至控制室，可增加可靠性：「多一個配置，一個有問題第二個都幫到手。」

港鐵再就甩門事故引起不便致歉

她又指新列車採用動態路線圖，如出現問題除靠手機應用程式發出車長廣播外，亦可使用屏幕廣播資訊，提醒乘客使用替代路線。而對於油麻地站發生的出軌甩門意外，楊美珍再次就造成的不便致歉，並已開始更詳細的調查。