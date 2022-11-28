港鐵市區線信號系統更換工程再延遲一至兩年　棄用特設備用系統

港鐵車廂擠迫問題一直惹來詬病，2015年港鐵投放33億元分階段更換7線信號系統，以加密班次；然而2019年荃灣線發生嚴重事故，列車於試行信號系統期間相撞，結果更新市區線的信號系統工程一直落後。港鐵向立法會提交最新文件透露，各線的更換工程，與2020年中的預期完成時間相比，均延遲一至兩年，最遲完成的將軍澳線料於2028至2029年才完成。原本2018年底完成的荃灣線信號系統工程，由最初預計三年時間，現時變成花至少十年，2025至2026年才完成。

新信號系統原訂設有三套電腦系統，即是在正、副系統之外，再設一個備用系統，但發生意外後，機電署調查報告曾指，系統過於複雜。港鐵於文件承認，檢查和修正的技術工作，其複雜程度較預期大，形容「好比重新編寫整套軟件」，故改為採用承辦商的「核心標準產品及配置」，原本特設的備用電腦系統則「已不再需要」。



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修正擬用信號系統「好比重新編寫整套軟件」

2015年港鐵投放33億元分階段更換7線信號系統，包括荃灣線、港島線、觀塘線、將軍澳線、迪士尼線、東涌線及機場快線。不過港鐵指，為配合東涌線延線工程，東涌線及機場快線信號的工程，須在完成東涌延線工程完成後才全面更換；迪士尼線工程則另作安排，故該三線的信號系統更換工作，已從工程合約中剔除，暫時未知何時重啟。

港鐵又指，在2019年的列車相撞意外後，亦一直全力檢查軟件和修正，然而工作牽涉範圍甚廣，直指技術複雜程度亦較預期大，形容「好比重新編寫整套軟件」，因此工作進度一直落後。港鐵續指，曾採取不同措施，包括增加資源、審視流程、加強獨立驗證工作等，希望追回進度，但成效均未如理想。

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改採用承辦商「核心標準產品及配置」

由於軟件重構及修正工作出現嚴重延誤，港鐵表示，決定調整信號系統軟件工程方案，「終止耗時且複雜的軟件重構及修正工作」，改為採用承辦商的「核心標準產品及配置」，包括信號系統的關鍵功能，例如安全防護保障設計、列車運作、班次安排及密度、遇到故障時的主要修復程序，以及乘客資訊系統等。

港鐵的新信號系統，原本特別設計為有三套電腦系統，即是在一般的正、副系統外，再額外加設備用系統。發生相撞意外後，機電署調查報告指，其設計較為複雜；港鐵的調查亦承認，事故源於備用系統。去年港鐵曾於立法會透露，考慮棄用備用系統，今次文件則明確指，不再需要備用系統，但仍會加入適量港鐵訂造的必要功能，預計當更換工程完成後，整體載客量與原有方案相同，較現時提升約10%。

各線新信號系統投入服務的時間（立法會文件）

由決定更新信號系統已事隔七年，港鐵決定放棄特別設計的三套電腦系統，還原「核心標準產品及配置」。至於何時完成更換，港鐵指預料荃灣線會於2025至2026年投入服務，即由決定更換至完成第一條線的工程，一共需至少十年才完成。港島線方面，預料為2026至2027年完成；觀塘線則為2027至2028年；將軍澳線為2028至2029年，四線均較2020年中的預測延遲一至兩年。

事實上，這並非信號系統工程首次延遲，一直原訂最早完成的荃灣線，最初訂於2018年年底，之後延至2019年下半年逐步投入服務；但受撞事故影響，至今仍未完成，由原本預計三年時間，拉長至十年。