港鐵國產新列車Q-Train定11.27觀塘線首載客　逐步取代舊英製列車

港鐵公司代表將於今日（二零二二年十一月二十二日）下午向傳媒介紹市區綫新列車港鐵2015年購入93列八卡中國青島四方製列車（俗稱Q-Train），以逐漸取代現時市區線所使用的英製港鐵現代化列車（俗稱M-Train）。港鐵今日（22日）表示，新列車將於本月27日於觀塘線投入服務，並會逐漸取代舊有的英製列車M-Train。



港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，市區線全新列車將於11月27日率先於觀塘線投入服務，並陸續在港島線、荃灣線及將軍澳線投入服務，並逐步取代舊有的列車。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍（左）11月22日宣布，市區線全新列車將於11月27日率先於觀塘線投入服務。（馬煒傑攝）

楊美珍指港鐵今次購入93列八卡列車，涉及90億元，是港鐵歷來最大投資，又強調新列車已完成嚴格測試，結果良好，確保安全可靠，亦獲政府部門確認安全及良好，即將投入服務。