港鐵出軌甩門｜議員批風險管理不足　促檢視恆常維修項目

港鐵繼去年底有列車車門於銅鑼灣站鬆脫後，上周日（13日）在荃灣線油麻地站再發生列車出軌甩門嚴重事故，當日更有150名乘客經列車車尾緊急出口進入路軌，沿路軌步行返回旺角站。多名立法會議員今早（20日）在電台節目上，斥港鐵風險管理不足，敦促港鐵需檢視目前的日常維修項目是否足夠，並就不同的事故情況作出處理預案，甚至演練。



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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張欣宇：風險管理不足 一個失誤便會導致嚴重後果

曾任港鐵車站經理的議員張欣宇今早在電台節目指，對當日有乘客經車尾緊急出口走入路軌，同時有其他列車駛過感震驚。他續指，港鐵提交的報告揭示由於警報系統事故後損壞，車長未能獲悉有乘客從車尾走入路軌，反映港鐵在風險管理上有不足，以致一個失誤便會導致嚴重後果。

他續指，認為今次事故需要探討是否與港鐵人手不足有關，認為港鐵在事故報告也應交代維修部門人手流失的情況。

盧偉國促港鐵檢視日常維修項目 增事故處理預案

工程界立法會議員盧偉國則重提2013年的港鐵事故，當年港鐵將軍澳線隧道架空電纜曾經移位，將軍澳線全線暫停服務，觀塘綫調景嶺至藍田站服務也須暫停，而事故原因是吊起電纜的銅鎖斷裂。他認為，問題正與風險管理有關，而港鐵在事後提出的解決方法，是將銅鎖數目由一個增至兩個，正可將同類事故再發生的風險減低，「兩個一齊斷嘅可能性基本上係零。」

盧偉國續指，今次事故同樣反映港鐵風險管理做得不足，日常維修項目中或未留意一些以為是「固定」的部件，例如今次肇因是有隧道護欄甩出致列車撞上出軌，促港鐵檢視目前的日常維修項目是否足夠；他亦建議，港鐵的檢討不應只聚焦於今次事件，更應就不同的事故情況作出處理預案，甚至演練。

立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恆鑌在同一節目則提到，在事故期間，彌敦道交通擠塞，認為本港除了要發展鐵路系統，也需要發展其他交通工具。

▼11月16日 港鐵公布列車出軌初步調查報告▼

