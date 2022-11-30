簡約公屋成本貴？何永賢稱與過渡屋相若：造價不是一個簡單除數

「簡約公屋」每個單位建築成本不只貴過公屋，更貴過居屋，房屋局局長何永賢今午（30日）回應指，簡約公屋價錢與過渡性房屋相若，但簡約公屋建造方法，不論結構加固、機電裝備等都更複雜，部份選址樓高或達18層：「價錢（建築成本）唔係一個簡單除數，唔係話將個總數除單位就等於每個單位價錢。」何永賢透露，屯門兩幅選址可能興建16至18層高簡約公屋，提供7000單位，上水元朗選址則或只建兩至三層。



屯門兩選址提供7000單位 或樓高18層 須建地基及加固

何永賢出席活動後稱，屯門簡約公屋選址計劃會興建16至18層高樓宇，故需要興建地基及「打椿」等工序，而且亦需要建造升降機及相關休憩設施，故出現時的造價。對於簡約公屋造價，她強調與過渡性房屋相若，但簡約公屋建造方法，不論結構加固、機電裝備等都更複雜：「價錢唔係一個簡單除數，唔係話將個總數除單位就等於每個單位價錢。」

▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內櫳設計▼



上水蓮塘尾選址僅千多單位惟一年多完工：起矮啲快啲完成

她又指，屯門兩個地塊有一個在輕鐵站旁邊、相當方便，兩塊地可建造七千個單位，至於上水蓮塘尾則提供一千個單位，但可一年多可完工，比屯門兩處的兩年多快，希望等待入住公屋的市民能盡快有單位入住：「起矮啲，快啲完成。」